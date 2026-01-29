Après 130 ans d’existence, Skoda possède de vraies voitures cultes et les montre à Rétromobile

Eh oui, Skoda a eu une vie bien avant d’être intégrée au groupe Volkswagen. Créée en 1895 à l’époque où elle existait sous le nom Laurin & Klement, la marque tchèque revendique déjà 130 ans d’existence.

Le constructeur essaie donc de jouer sur son capital historique à l’occasion du salon Rétromobile 2026, où la marque expose un grand nombre de modèles de route, de circuit et de rallye.

La Fabia 130…

En tête de pont du stand, on trouve la Fabia 130. Oui, c’est cette version « sportive mais pas trop », récemment essayée sur Caradisiac, qui porte la puissance de son quatre cylindres turbo à 177 chevaux au lieu de 150. Pas vraiment une GTI, donc, d’autant plus que la mise au point dynamique n’a rien de réellement sportif comme on a pu le vérifier lors de notre essai.

Mais cette Fabia n’est pas seule. Elle est accompagnée de nombreuses autres autos qu’on peut qualifier de « plus excitantes ». Passons sur la petite mobylette de 1901 exposée sur le stand, datant des tout débuts du constructeur tchèque, et allons jusqu’à la très jolie Skoda Popular de 1937, déjà engagée en rallye à l’époque. Une toute petite auto absolument superbe, dont le design cadrait parfaitement avec les tendances de la fin des années 30.

Du rallye et même du circuit

La voiture la plus emblématique de l’histoire de Skoda reste sans doute la 130 RS, ce coupé apparu en 1975 et produit à 200 exemplaires qui s’est distingué à la fois en rallye dans le championnat de République tchèque mais aussi en circuit, au championnat d’Europe des voitures de tourisme 1981. C’est d’ailleurs techniquement la seule voiture tchèque à avoir remporté un titre FIA.

Citons aussi la Favorit 136 L/H de 1991, engagée en rallye et en course de côte, ou encore la très élégante 110 OHC de 1957. Il y a aussi une Fabia WRC littéralement coupée en deux datant de l’époque où Skoda visait la catégorie reine du championnat du monde des rallyes (sans succès), mais aussi une Fabia R5 actuelle (engagée en Rallye2) mais ici dans une surréaliste variante break « pour le fun ».

La toute première Skoda RS de route

L’Octavia également présente sur le stand ressemble à la voiture de rallye présente en WRC au début des années 2000, mais il s’agit bien d’un modèle routier de 2002. C’est le premier à avoir arboré le badge « RS » dans la gamme Skoda et l’Octavia RS existe d’ailleurs toujours au catalogue de la marque (avec hélas un gros malus écologique en France désormais).

Il y a aussi un Enyaq RS coupé électrique à la préparation tout à fait déraisonnable (le RS Race Concept 2025), qui n’a évidemment rien à voir avec le modèle que vous pouvez acheter.