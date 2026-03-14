Tout le monde s’intéresse à Alpine et il n’y a que Ferrari qui peut sauver la saison 2026 du championnat de Formule 1

George Russell est-il déjà champion du monde de Formule 1 2026 ? Désigné comme le favori avant le début de la saison, le talentueux pilote anglais paraît clairement en mesure de dominer le championnat cette année : après de très longues années passées au volant de monoplaces incapables de viser le titre (d’abord les Williams puis la Mercedes lorsqu’elle ne pouvait décrocher au mieux que quelques victoires), il se retrouve enfin au volant de la meilleure voiture du plateau et semble plus rapide à la régulière que son très jeune coéquipier Kimi Antonelli.

Grâce à des problèmes de fiabilité qui ont touché Russell aux qualifications de la course principale du Grand Prix de Chine ce samedi matin, le jeune Italien est d’ailleurs en pole position (il devient le plus jeune pilote jamais qualifié à cette position de toute l’histoire de la discipline) car son coéquipier n’a pu faire mieux qu’une seconde place faute d’une préparation suffisante. Leader du championnat et vainqueur à la fois au Grand Prix d’Australie et à la course Sprint de Chine, Russell semble pour l’instant au-dessus du lot et de son coéquipier.

Des Ferrari combatives

Alors qu’il existe désormais un boulevard entre les Mercedes et les Red Bull, rejetées à une seconde pleine en qualification et sujettes aussi à des problèmes de fiabilité, le seul espoir de ne pas assister à une domination outrageuse des deux Mercedes cette saison repose sur le potentiel des Ferrari. Au Grand Prix d’Australie, déjà, Charles Leclerc avait réussi à doubler puis repasser George Russell en tête avant de devoir le laisser filer (pas aidé par une stratégie malheureuse et un petit manque de chance lorsque la direction de course a fermé la voie des stands au plus mauvais moment). Lors de la course Sprint du Grand Prix de Chine, c’est Lewis Hamilton qui a joliment bataillé en tête d’épreuve avant lui aussi de laisser filer Russell (mais aussi son coéquipier Leclerc).

Aux qualifications de la course principale du Grand Prix de Chine qui se tiendra ce dimanche matin, Lewis Hamilton a réalisé le troisième temps à un peu moins de quatre dixièmes de la pole d’Antonelli. Un boulevard, certes, mais moins marqué qu’en Australie. Sachant que les Ferrari conservent clairement un avantage sur le départ grâce à une monoplace optimisée pour cet exercice, tout le monde espère que les rouges parviendront à menacer les Mercedes jusqu’en fin de la course. Les McLaren sont légèrement plus loin en performances pour l’instant et Pierre Gasly, au volant d’une Alpine moins bonne que promis par Flavio Briatore l’année dernière, a réussi à arracher une valeureuse 7ème place sur la grille.

Tout le monde veut ses parts dans Alpine

Flavio Briatore, d’ailleurs, a confirmé que plusieurs investisseurs lorgnaient les 24 % de parts de l’écurie. Mercedes, notamment, mais pas que : « chaque jour, il y a de nouvelles informations. Actuellement, nous avons trois ou quatre acheteurs potentiels. Mais attention, il ne s’agit que des parts appartenant actuellement au fonds américain Otro et de rien d’autre », laissant entendre que Renault conservera la main sur l’avenir de l’écurie.

D’après cette nouvelle déclaration de Flavio Briatore, donc, le groupe Renault ne serait pas sur le point de revendre son écurie de Formule 1 alors que d’autres constructeurs comme BYD étudient actuellement le rachat l’une des équipes de la grille. Ces 24 % de parts d’Alpine seraient en tout cas valorisées à 750 millions d’euros, en nette augmentation par rapport au prix initial d’achat d’Otro.