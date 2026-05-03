Max Verstappen fait encore du Max Verstappen en Formule 1 malgré les défauts de sa voiture

Depuis le début de la saison 2026 du championnat du monde de Formule 1, ce sont les Mercedes qui dominent. Voilà pourquoi il était étonnant de trouver les deux McLaren en tête de la qualification de la petite course « Sprint » du samedi au Grand Prix de Miami, qui marquait la reprise du championnat après deux épreuves annulées à cause de la guerre en Iran.

Champion du monde en titre, Lando Norris a même pu dominer la course « Sprint » devant son coéquipier Oscar Piastri, permettant pour la première fois à une autre voiture que la Mercedes de remporter une session cette saison.

Encore des surprises aux qualifications

Mais aux qualifications de la course principale du Grand Prix, organisées ce samedi soir heure française, c’est bien une Mercedes qui a signé le meilleur temps : celle du jeune Kimi Antonelli qui continue de battre à la régulière son coéquipier George Russell (seulement cinquième dans cette session).

Elle a terminé devant la surprenante Red Bull de Max Verstappen, qui est passé à deux doigts de décrocher la pole position au volant d’une voiture connue depuis le début de la saison pour être loin des meilleures. Il a réussi à rouler 9 dixièmes plus vite que son jeune coéquipier français Isack Hadjar, auteur jusqu’ici d’un début de saison bien meilleur que les précédents coéquipiers de Verstappen.

Charles Leclerc occupe la troisième position de la grille devant Lando Norris et donc George Russell. Sachant que les Ferrari et les McLaren prennent mieux les départs que les Mercedes et les Red Bull, il pourrait à nouveau y avoir des surprises ce soir au départ.

La course aura-t-elle lieu ?

Mais justement, est-ce que la course va se passer comme prévu ? En raison d’un gros orage annoncé pour ce soir (départ à 22h00 heure française), l’organisateur du championnat pourrait décider de l’avancer ou, en cas de conditions impossibles, à l’annuler. Connaissant l’appétence (et la réussite) de Max Verstappen pour les épreuves à la météo délicate, le quadruple champion du monde néerlandais va-t-il pouvoir accomplir encore des miracles après ses dernières piges spectaculaires en GT3 ?