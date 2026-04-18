A Monaco, les pilotes de Formule 1 adorent conduire l’une des voitures les plus lentes du monde
La preuve qu’on peut rouler tous les week-ends dans les machines les plus rapides du monde tout en appréciant le temps passé au volant d’une petite auto aux performances désuètes. Et même la configurer à ses couleurs personnelles !
Charles Leclerc fait partie des meilleurs pilotes du monde. Après avoir tout écrasé lors de son passage en F3 puis en F2, il a intégré la Scuderia Ferrari en Formule 1 à la suite d’une année d’apprentissage chez Sauber-Alfa Romeo.
Réputé pour sa pointe de vitesse, lui qui surclasse assez régulièrement son coéquipier Lewis Hamilton (après avoir aussi pris le meilleur sur Sebastian Vettel), Charles Leclerc aime les voitures d’exception en dehors de ses heures de « bureau ». A l’occasion de son mariage il y a quelques jours, Ferrari lui a même prêté une automobile extraordinaire : une authentique 250 Testa Rossa dans laquelle il a pu parader dans les rues de Monaco.
Une gentille petite Fiat 500 !
Même si Charles Leclerc possède plusieurs sportives à très hautes performances, donc une rarissime Daytona SP3, il collectionne tous les genres d’auto et même les plus lentes.
Il y a quelques jours, il a en effet été aperçu dans les rues de Monaco au volant d’une très modeste Fiat 500 de la première génération. Oui, on parle bien du fameux « pot de yahourt » pesant moins de 500 kilos sur la balance et équipé d’un tout petit bicylindre de moins de 20 chevaux en puissance maximale.
Comme vous pouvez le constater sur les vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, Charles Leclerc en a profité pour repeindre la voiture à ses couleurs personnelles : un gris mat très foncé et avec le numéro 16 qu’il possède sur sa monoplace rouge lors des week-ends de course.
George Russell roule aussi en Fiat 500
Charles Leclerc n’est pas le seul pilote de Formule 1 à aimer conduire la vieille citadine italienne dans les rues de la principauté : George Russell, pilote officiel de l’écurie Mercedes (qui habite lui aussi à Monaco), a aussi été vu récemment au volant d’une Fiat 500. Une version « Jolly », plus exactement.
Dans un autre genre, Lando Norris a été vu plusieurs fois avec une Ferrari F40 ou une Lamborghini Miura. Fernando Alonso, lui, a récemment sorti sa Mercedes CLK GTR. Pas le même genre de voiture !
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