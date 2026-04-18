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Fiat 500

A Monaco, les pilotes de Formule 1 adorent conduire l’une des voitures les plus lentes du monde

Dans Sport Auto / Formule 1

Cédric Pinatel

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La preuve qu’on peut rouler tous les week-ends dans les machines les plus rapides du monde tout en appréciant le temps passé au volant d’une petite auto aux performances désuètes. Et même la configurer à ses couleurs personnelles !

A Monaco, les pilotes de Formule 1 adorent conduire l’une des voitures les plus lentes du monde

Charles Leclerc fait partie des meilleurs pilotes du monde. Après avoir tout écrasé lors de son passage en F3 puis en F2, il a intégré la Scuderia Ferrari en Formule 1 à la suite d’une année d’apprentissage chez Sauber-Alfa Romeo.

Réputé pour sa pointe de vitesse, lui qui surclasse assez régulièrement son coéquipier Lewis Hamilton (après avoir aussi pris le meilleur sur Sebastian Vettel), Charles Leclerc aime les voitures d’exception en dehors de ses heures de « bureau ». A l’occasion de son mariage il y a quelques jours, Ferrari lui a même prêté une automobile extraordinaire : une authentique 250 Testa Rossa dans laquelle il a pu parader dans les rues de Monaco.

Une gentille petite Fiat 500 !

Même si Charles Leclerc possède plusieurs sportives à très hautes performances, donc une rarissime Daytona SP3, il collectionne tous les genres d’auto et même les plus lentes.

Il y a quelques jours, il a en effet été aperçu dans les rues de Monaco au volant d’une très modeste Fiat 500 de la première génération. Oui, on parle bien du fameux « pot de yahourt » pesant moins de 500 kilos sur la balance et équipé d’un tout petit bicylindre de moins de 20 chevaux en puissance maximale.

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Comme vous pouvez le constater sur les vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, Charles Leclerc en a profité pour repeindre la voiture à ses couleurs personnelles : un gris mat très foncé et avec le numéro 16 qu’il possède sur sa monoplace rouge lors des week-ends de course.

George Russell roule aussi en Fiat 500

Charles Leclerc n’est pas le seul pilote de Formule 1 à aimer conduire la vieille citadine italienne dans les rues de la principauté : George Russell, pilote officiel de l’écurie Mercedes (qui habite lui aussi à Monaco), a aussi été vu récemment au volant d’une Fiat 500. Une version « Jolly », plus exactement.

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Dans un autre genre, Lando Norris a été vu plusieurs fois avec une Ferrari F40 ou une Lamborghini Miura. Fernando Alonso, lui, a récemment sorti sa Mercedes CLK GTR. Pas le même genre de voiture !

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Fiat, tout comme Mini, a surfé sur la vague du "revival", de la nostalgie, en sortant une version moderne de sa 500. Et tout comme chez Mini, le succès fut immédiat et fulgurant. Les carnets de commande ont débordé, les délais de livraison ont flirtés avec les 8 mois, et restent encore aujourd'hui compris entre 4 et 6 mois ! Il faut dire que la firme turinoise a bien réussi son coup. La communication autour de la voiture a été impressionnante, et surtout, l'auto ne manque pas de qualités, au rang desquelles la première reste sa bouille plus que craquante. Oui, la nouvelle 500 est mignonne ! Et on la désire surtout pour ça. En occasion, elle s'arrache, tant et si bien que de nombreux vendeurs affichent des tarifs plus élevés que le prix du neuf ! Aucune bonne affaire à faire en tout cas, mais la possibilité d'avoir sa voiture tout de suite… Quand à la fiabilité, des soucis de jeunesse viennent perturber la tranquillité des premiers acheteurs.

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