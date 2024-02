Rétromobile 2024 : les bonnes affaires à moins de 25 000 €

Volvo C70 2001

Très bel exemplaire de Volvo C70 à moteur 5-cylindres turbo de 240 ch. En effet, sa peinture semble immaculée, tout comme l’intérieur, et surtout, cette 2eme main en provenance de Suisse, apparemment entretenue avec amour, ne totalise que 34 900 km. Autant dire qu’on n’en verra pas de comparable avant longtemps sur le marché. Avec, contrôle technique tout juste obtenu, le prix est très intéressant. 14 500 €.

Mercedes 450 SEL 1978

Elle présente fort bien, cette Mercedes 450 SEL W116 au V8 de 224 ch, contrairement à la grande majorité de celles qu’on trouve sur le marché. Rénovée en 2020, ce mythe des années 70 arbore une très belle peinture, sans trace de rouille, et une sellerie Pullmann (tellement plus belle que le cuir !) impeccable. Elle dispose d’une clim fonctionnelle, d’un toit ouvrant et d’un contrôle OK.

Le prix semble a priori élevé mais vu l’état, c’est apparemment un bon plan.17 750 €.

Fiat 500L 1972

Il y a pléthore de Fiat 500 exposées, certaines plus neuves que neuves et fort chères. Ce n’est pas le cas de celle-ci, une L, soit l’une des versions les plus abouties, datant de 1972. Dotée d’une couleur craquante et d’un intérieur en bel état, elle présente toutefois quelques menus défauts de peinture. Or, si l’on souhaite rouler régulièrement en ville avec, sans craindre de prendre un poc, c’est exactement ce qu’il faut ! Surtout que la mécanique fonctionne à merveille. A 9 000 € chez un vendeur connu, avec le contrôle, elle est très attractive.

Marlin 1978

Kit car anglais fabriqué presque sur-mesure, la Marlin est la monture parfaite pour rouler différent en faisant le plein de sensations les beaux jours venus. Son look vintage n’a pas grand-chose à envier à celui d’une Morgan, mais la rareté est supérieure, et le prix bien inférieur. Avec son 1,8 l Ford, elle allie performances et fiabilité mécaniques, tout en bénéficiant d’une petite garantie et d’un contrôle valide. A 15 900 €, pourquoi pas ?

Renault 21 TXE 1990

Parmi les petits prix, on trouve cette belle Renault 21 TXE madrilène, en première main. Apparemment impeccable, elle n’a parcouru que 130 000 km, ce qui est peu pour son solide moteur Douvrin. Livrée avec sa facture d’achat et bien des preuves d’un entretien suivi, elle devrait encore assurer un long service. Une bonne voyageuse, confortable et rapide (près de 200 km/h), pour 3 900 €.

Saab 900 Turbo Cabriolet 1993

Quel charme cette Saab présentant bien ! Au vernis du coffre près cela dit. Elle dispose d’un habitacle à la sellerie cuir superbe (mais on voit un petit accroc sur sous la boîte à gants), et son contrôle technique est annoncé vierge. Il s’agit de l’une des dernières produites, dotée du fameux boîtier rouge et de la puissance portée à 185 ch. Elle totalise 260 000 km environ, mais la boîte a été changée, et une 2e main en bel état, c’est rare. 18 000 €.