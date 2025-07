Volvo change ses plans sur l'avenir de ses SUV

Lorsque Volvo a dévoilé un nouveau restylage de son gros XC90 de seconde génération au début de l’année dernière, il devait alors s’agir d’une solution de transition pour ce modèle en attendant la montée en puissance de son frère électrique l’EX90 et des autres modèles à zéro émissions de la marque.

Mais depuis ce moment, beaucoup de choses ont changé chez Volvo. Le patron Jim Rowan est parti et les plans d’électrification du constructeur suédois ont été largement revus. Alors que Volvo prévoyait depuis le début de la décennie d’arrêter définitivement la technologie thermique avant 2030, la marque poursuivra finalement sur les moteurs thermiques (à hybridation) après cette date.

Le XC90 de troisième génération va exister

Et ce revirement stratégique va aussi avoir un impact sur la carrière du grand SUV XC90, rival historique des BMW X5, Mercedes GLE et autres Audi Q7. La mouture actuelle doit poursuivre sa commercialisation sur quelques années mais au lieu de s’éteindre ensuite, il devrait finalement passer à une toute nouvelle génération de modèle.

C’est Håkan Samuelsson, le nouveau patron (qui avait déjà dirigé Volvo par le passé), qui vient de l’annoncer dans le cadre d’une conférence sur les résultats de la marque : « nous allons avoir besoin d’un nouveau Volvo Xc90 », a-t-il déclaré à cette occasion en précisant que la technologie hybride rechargeable devait être privilégiée dans ce projet.

Basé sur le récent XC70 ?

Ce nouveau XC90 de troisième génération devrait arriver d’ici la fin de la décennie et pourrait reposer sur la même plateforme que le récent XC70 dévoilé en Chine.

La plateforme de ce nouveau XC70 d’abord conçu pour le marché chinois semble proche de celle du Lynk & Co 08 et repose sur une hybridation rechargeable avec de grosses batteries permettant d’atteindre ou dépasser les 200 kilomètres d’autonomie électrique. Il n’est pas certain, en revanche, que ce futur XC90 de troisième génération existe avec de simples motorisations thermiques sans hybridation rechargeable.