D'où sort le nouveau Volvo XC70 ?

Celui-là, on ne l’avait pas vu venir. Alors que Volvo possède toujours plusieurs gros SUV thermiques et hybrides rechargeables (XC60 et XC90) et de nouveaux modèles électriques (dont l’énorme EX90 et l’imminent EX60), le constructeur suédois dévoile un engin électrique à prolongateur d’autonomie.

Reprenant un nom autrefois utilisé par un break surélevé qui n’existe plus dans le catalogue de Volvo, le XC70 prend l’apparence d’un SUV familial assez classique et semble se positionner entre les véhicules de la taille du XC60 et ceux du gabarit du XC90.

Une « nouvelle » plateforme

D’après le communiqué officiel de Volvo, ce nouveau XC70 repose sur la « nouvelle plateforme SMA (Scalable Modular Architecture) », même s’il pourrait partager certains éléments techniques au sein du groupe Geely avec le Lynk & Co 08 lancé en 2023 (ce qui n’a pas été confirmé de manière officielle).

Volvo annonce une autonomie maximale électrique de 200 kilomètres d’après le cycle d’homologation chinois CLTC, ce qui signifie que cette autonomie maximale sera moins généreuse d’après la norme européenne WLTP.

Différent des hybrides rechargeables Volvo

Pour rappel, les XC60 et XC90 de Volvo possèdent des variantes hybrides rechargeables où le moteur thermique entraîne parfois les roues mécaniquement. Ce nouveau XC70, lui, pourrait être plutôt un véhicule électrique dont le moteur thermique ne sert qu’à générer de l’énergie (avec probablement des batteries assez grosses par ailleurs).

Volvo dévoilera prochainement les détails techniques sur la voiture et pour l’instant, on ne sait pas si ce XC70 se limitera au seul marché chinois pour lequel semble conçu (friand en véhicules à prolongateurs d’autonomie) ou s’il aura droit à une commercialisation chez nous.