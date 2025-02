Le Volvo XC60 thermique encore restylé après 8 ans de carrière

Le Volvo XC60 de seconde génération a été lancé au début de l’année 2017 et restylé en 2021. Conformément aux usages du marché automobile, il aurait donc dû passer depuis à une toute nouvelle génération comme ça a récemment été le cas pour ses concurrents les BMW X3, Audi Q5 et autres Mercedes GLC.

Oui mais voilà, Volvo prévoyait initialement de le remplacer par un véhicule 100% électrique bien avant la fin de la décennie actuelle et n’a donc pas lancé le développement d’un nouveau modèle thermique. Après un réajustement stratégique et comme pour le grand XC90, le constructeur suédois présente ainsi une version « phase 3 » du SUV familial premium (ce qui ne l’empêchera pas de dévoiler bientôt un EX60 100% électrique basé sur une autre plateforme).

Quoi de neuf au menu ? Quelques différences esthétiques à l’extérieur, évidemment, pour le faire ressembler au XC90 restylé avec une calandre différente et quelques petites retouches. Mais surtout de grosses améliorations à l’intérieur : outre un agencement de la planche de bord et du tunnel de servitude revus, la console centrale gagne un gros écran tactile de 11,2 pouces de diagonale (contre 9 précédemment) qui fonctionne avec une bien meilleure interface, la Snapdragon Cockpit de Qualcomm développée en partenariat avec Google (et avec ses services connectés).

Deux versions hybrides rechargeables

Sous le capot, vous ne pourrez choisir que la puissance du moteur thermique à quatre cylindres (essence turbo), épaulé dans les deux cas par un générateur électrique relié à des batteries d’une capacité de 18,8 kWh. Que ce soit en version T6 (350 chevaux en puissance cumulée dont 253 chevaux « thermiques ») ou T8 (455 chevaux en puissance cumulée dont 310 chevaux « thermiques »), ces groupes motopropulseurs hybrides rechargeables ne changent pas (80 km d’autonomie électrique maximale WLTP).

A partir de 69 450€

Côté prix, le Xc60 re-restylé démarre à 69 450€ avec le groupe motopropulseur de 350 chevaux en finition Start et à 83 800€ avec la variante T8 de 455 chevaux (uniquement proposée en finition Ultra). A titre de comparaison, le BMW X3 démarre à 72 950€ en version hybride rechargeable de 299 chevaux et le Mercedes GLC à 72 649€ en version hybride rechargeable de 300 chevaux.