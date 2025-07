Combien sommes-nous à encore jeter nos déchets par la fenêtre ?

« Plus d’un Français sur cinq jette toujours des déchets par la fenêtre de sa voiture sur autoroute et plus d’un sur trois le fait sur la voie publique ». Voici l’une des conclusions de l’enquête Ipsos (*) pour la fondation Vinci Autoroutes. Plus exactement nous sommes 22 % à le faire sur le grand ruban noir et 37 % sur la voie publique, des chiffres élevés dans l’absolu. Pourtant, il y a du mieux puisque c’est respectivement cinq points et quatre points de mieux qu’en 2024.

Les déchets organiques sont ceux qui finissent en premier dans la nature (19 %, - 4 pts), puis les mégots (18 % des fumeurs, - 6 pts), les papiers ou emballages (6 %, - 5 pts), et enfin les bouteilles en plastique ou canettes (6 %, - 3 pts). 10 % des automobilistes n’attendent même pas de trouver une poubelle pour se débarrasser.

Les jeunes de moins de 35 ans ne montrent clairement pas l’exemple, mais semblent de plus en plus sensibilisés : 28 % jettent leurs déchets par la fenêtre sur autoroute, un chiffre en baisse de 12 points. C’est encore pire sur la voie publique : 44 % (- 12 pts).

Malgré ces chiffres, nous sommes 56 % à être favorables à des mesures répressives, comme l’augmentation des amendes (33 %) et la surveillance par caméras (23 %).

Les pères ont des progrès à faire

D’après un nouveau volet de l’étude sur la parentalité des Français, « ce sont les parents qui les ont le plus positivement influencé dans leur apprentissage du respect de l’environnement (65 %), loin devant les médias (38 %) et les associations environnementales (37 %) ». L’éducation reste donc un point essentiel pour améliorer ce fléau. Il apparaît toutefois que les mères transmettent davantage les bons gestes (52 %), loin devant les pères (24 %).

Ce n’est pas tout puisque les enfants jouent également un rôle puisque « 51 % des parents reconnaissent avoir déjà été repris par leurs enfants pour avoir mal trié ou jeté un déchet ».

La fondation Vinci Autoroutes indique que la conscience des risques liés au jet de déchets par la fenêtre a retrouvé le niveau d’avant 2020 après de fortes baisses ces quatre dernières années.

Enfin, voici un dernier chiffre qui a de quoi faire réfléchir : « En moyenne, 10,6 kg de déchets par kilomètre et par sens de circulation sont ramassés par les ouvriers autoroutiers à chaque campagne de nettoyage des autoroutes ».

(*) Pour réaliser cette enquête, IPSOS a interrogé, du 6 au 13 juin 2025, par Internet, 2 256 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans. La représentativité de chaque échantillon est assurée par la méthode des quotas.