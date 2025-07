Le traditionnel chassé-croisé sera fidèle à sa réputation

C’est la même chose chaque année, et comme chaque année il est préférable d’être informé des endroits et des horaires les plus critiques pour éviter de se retrouver piéger sur l’autoroute. Bison Futé précise que la « circulation devrait être extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays ce samedi 2 août » et « recommande, dans la mesure du possible, de décaler votre déplacement ».

Vendredi 1er août :

Dans le sens des départs, la circulation devrait être difficile dès le début de la matinée et jusqu’en milieu de soirée, selon les secteurs. Les principales difficultés devraient être observées sur les routes menant à la côte atlantique (A11, A10, A63), à la côte méditerranéenne (A9, A50, A8), à la vallée Rhône (A7, A43) et pour la traversée du massif central (A71 et A75). En Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péages en direction du Sud et du Grand-Ouest devraient être très importants. Les départs vont s’étaler entre le début de la matinée et jusqu’à la nuit du vendredi au samedi. Le transit Nord-Sud pour rejoindre l’A10 et l’A6 rencontrera également de nombreuses difficultés de circulation. Des temps de parcours importants pourront être enregistrés sur ces axes.

Dans le sens des retours, des embouteillages devraient être observés sur les axes au départ du quart Sud-Est, principalement sur les autoroutes, A9, A7, A75 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc.

Samedi 2 août :

Dans le sens des départs, la journée est classée noire au niveau national. Les déplacements devraient être particulièrement difficiles sur les grands axes de l’hexagone, du début de la matinée jusqu’en début de soirée. Une circulation très importante est attendue en direction de la côte atlantique (A10, A63, A11), de la côte méditerranéenne (A7, A9, A61) et pour la traversée du Massif central (A75, A20). En Île-de-France, la circulation restera dense pendant la nuit sur une partie du réseau autoroutier. Les difficultés de circulation devraient encore s’accentuer dès les premières heures de la matinée sur les autoroutes A10 et A6 ainsi que sur les axes qui y convergent et notamment l’A86 et l’A6B. Cette situation devrait perdurer jusqu’en milieu de matinée.

Dans le sens des retours, les axes au départ de la côte méditerranéenne seront très sollicités à l’instar des autoroutes A9, A7 A75.Dans une moindre mesure, des congestions sont prévues au départ de la côte atlantique (A10, A63, RN165). En Île-de-France, des retours seront enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée (essentiellement sur l’autoroute A10) pouvant engendrer quelques difficultés de circulation ponctuelles.

Dimanche 3 août :

Dans le sens des départs, les conditions de circulation devraient être encore difficiles, dans une moindre mesure. Les autoroutes A10 (entre Poitiers et Bordeaux), A7 (entre Lyon et Marseille), A9 (entre Orange et Narbonne) et A75 (entre Clermont-Ferrand et Bézier) seront principalement concernées de la fin de matinée jusqu’en fin d’après-midi.

En Île-de-France, la circulation sera encore très dense. Des difficultés pourraient apparaître entre le début de la matinée et le début de l’après-midi notamment sur les autoroutes A6 et A10.

Dans le sens des retours, les encombrements seront localisés en Auvergne-Rhône-Alpes (A7, accès au tunnel du Mont-Blanc et A75) et sur la façade méditerranéenne (A9, A54 et A8).

Lundi 4 août :

Dans le sens des départs, les usagers seront très nombreux sur les routes du quart Sud-Est à l‘instar des autoroutes A7, A8, A9 et la route nationale 85.

Dans le sens des retours, des difficultés seront observées dans la moitié Est sur les autoroutes A7 (entre Marseille et Lyon), A6 (entre Lyon et Beaune), A8 et A9.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 1er au lundi 4 août

Dans le sens des départs

Vendredi 1er août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h

Évitez l’autoroute A2, entre Combles et la Belgique, de 14h à 18h

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 8h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 22h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 18h, et entre Orange et Marseille de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 10h à 14h, et entre Bourges et Clermont-Ferrand de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 20h

Samedi 2 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France après 18h

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 15h

Évitez la route nationale 165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 5h à 9h, entre Orléans et Poitiers, de 8h à 11h et entre Poitiers et Bordeaux, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 14h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 16h et entre Orange et Marseille de 10h à 17h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 10h à 20h et entre Montpellier et l’Espagne de 9h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 17h

Évitez l’autoroute A20, entre Brive-la-Gaillarde et Montauban, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 16h

Dimanche 3 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 16h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à 17h et entre Orange et Marseille de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 11h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h

Lundi 4 août :

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 18h et entre Orange et Marseille de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A8, entre La Fare-les-Oliviers et Le Luc, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 9h à 12h et entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 14h et entre Narbonne et l’Espagne, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 12h à 15h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 11h à 18h

Évitez la route nationale 85, entre Grenoble et Gap, de 11h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 16h

Dans le sens des retours

Vendredi 1er août :

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113 entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie de 6h à 21h

Samedi 2 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après 19h

Évitez la route nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 13h à 16h, entre Narbonne et Nîmes, de 12h à 15h, et entre Nîmes et Orange, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 12h à 14h et entre Orange et Lyon, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 14h à 19h

Dimanche 3 août :

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 18h, et entre Narbonne et Orange, de 12h à 20h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 11h à 14h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 14h et entre Orange et Lyon, de 12h à 16h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 21h

Lundi 4 août :