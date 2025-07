La Ring Road en Islande : voyage au bout de l’inouï

La route « N1 » forme une boucle fermée qui fait tout le tour de l’Islande. Le voyage démarre de Reykjavík. Sans faubourg autour de la capitale, sans transition la nature ne tarde pas à prendre le dessus sur la civilisation. Le paysage ondule. L’horizon devient lointain, aussitôt. Des panaches de fumée blanche rappellent que la terre bouillonne en dedans, que l’activité géothermique fabrique des chaleurs et des menaces.

On traverse des villages qui drainent une odeur de provisoire. Les maisons sont simples. Sans fioritures. Passé la localité de Hella, un chemin sur la droite conduit à un feu de cheminée. Hótel Rangá ! Un néon sur la lande.

Quelques troupeaux de moutons, et puis beaucoup de chevaux. Rien que des petits chevaux islandais râblés, solides, qui marchent le tölt, une allure à quatre temps, très rapide, oubliée sous nos latitudes. La race est jalousement sauvegardée.

Au fil des kilomètres, le paysage change de couleurs. Au fil de la Ring Road, le charme agit au rythme des lancinantes répétitions des paysages pelés. Déserts de lave, zébrés de mousses pauvres.

Wik est niché au creux d’une falaise noire, au bord de l’océan, un des rares villages où il est possible de se ravitailler en vivres et en carburant. De longues dunes de sable noir bordent l’Océan au pied du plus grand glacier d’Islande, le Myrdalsjörkull.

La lagune de Jokursarlon est un des sites les plus connus et les plus surprenants du pays avec ses énormes blocs de glace qui dérivent dans des lueurs bleutées. Après Höfn, charmant port de pêche, la N1 longe une côte très découpée en direction du nord où se trouve la deuxième ville du pays, Akureyri. Puis la N1 redescend vers Reykjavik par l’ouest…

À hauteur de Borgarnes, on passe au bout de la péninsule de Snæfellsness. Elle est dominée par la calotte blanche du Snæfellsjökull, un volcan assoupi enrobé d’un glacier. Nous sommes au centre la terre. Jules Verne a situé à Arnarstapi, minuscule port de pêche, le point de départ de son Voyage au centre de la Terre. Partout en Islande, on se sent loin d’ailleurs. Ce n’est pas par hasard.