Un rappel chez Volvo pour plus de 3 000 voitures

Du côté de Göteborg, en Suède, lorsque l’on parle de SPA, cela n’a aucun rapport avec les animaux domestiques. La Scalable Product Architecture (architecture produit évolutive) est, en effet le nom donné à la plateforme utilisé par les modèles de gammes moyennes et hautes estampillés Volvo.

Parmi ceux-ci, on trouve les actuelles, ou récemment disparues, S60, V60, XC60, S90, V90 et XC90. Ces six modèles sont concernés par l’opération de correction que Volvo vient de mettre en place sous le matricule R10312. Une opération qui vise à corriger un problème touchant les variantes hybrides rechargeables.

Des cellules qui ont trop chaud

En France, sur 3 167 exemplaires des modèles précités et appartenant aux années modèles 2020, 2021 et 2022, les modules des cellules de la batterie de traction peuvent pâtir d’un défaut d’assemblage. Celui-ci peut, lorsque l’accumulateur est chargé à 100 %, entraîner une surchauffe qui, dans les cas extrêmes, peut conduire à un départ de feu dans la batterie.

Immobilisation extensible

Pour remédier à ce défaut, Volvo contacte les clients concernés afin qu’ils prennent rendez-vous sans tarder avec leur concessionnaire. Ce dernier contrôlera l’état des modules des cellules de la batterie et organisera, si cela s’avère nécessaire, le remplacement d’un ou de plusieurs d’entre eux.

La durée d’intervention sera donc, au minimum, de 24 minutes si la seule opération à réaliser est une mise à jour logicielle. Mais elle peut s’étendre jusqu’à 5 h 30 si un ou plusieurs modules sont à changer.