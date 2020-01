Essai longue durée – 3 000 km en Volvo S60 T8 Twin Engine : le meilleur des deux mondes ? [Ajout vidéo]

Cela fait bien longtemps que la berline trois volumes n'a plus la cote, son statut de voiture familiale ayant été emporté par plusieurs vagues successives de nouvelles silhouettes de véhicules rapidement devenues à la mode, comme le monospace puis le SUV. C'est presque aujourd'hui un utilitaire, la catégorie par défaut des voitures de fonction et des taxis, dominée avant tout par les allemandes et les japonaises et désertée par la majorité des autres constructeurs par manque de succès.

dailymotion

Par la majorité, mais pas par tous. Chez Volvo, si on est surtout connu pour ses breaks, il faut toutefois bien que ces breaks soient basés sur une berline, n'est-ce pas ? Voici donc la S60 troisième du nom, héritière d'une longue lignée comptant quelques grands noms comme la 240 ou la 850. Mais attention, le constructeur suédois n'a pas fait pour autant dans le classique. Il y a d'abord cette ligne simple et élégante, avec un profil fluide, une large calandre barrée du logo et entourée de projecteurs avec la désormais fameuse signature lumineuse en forme de marteau de Thor et des feux arrière ceinturant la poupe. Une sorte de S90 en réduction faite de fort belle façon.

Ce coup de crayon remarquable ne se retrouve malheureusement pas dans l'habitacle, avec une planche de bord aux matériaux et à l'assemblage parfaitement dans les standards du premium mais avec un dessin très conservateur, à des années-lumière de l'audace dont faisaient preuve les C30 et V40 il n'y a pas si longtemps, par exemple. L'ensemble fait tout de même la part belle à la modernité avec une instrumentation 100 % numérique de 12,3 pouces, un affichage tête haute et un écran central de 9 pouces au format portrait, une mode lancée par Tesla. Quel dommage cependant que l'ergonomie ne soit pas à la hauteur à cause d'un manque flagrant de caractère intuitif et d'une efficacité générale laissant à désirer. Ainsi, cet écran central est encombré à 50 % par des onglets démesurés, ne laissant que peu de place à, par exemple, l'affichage de Waze, et je fais partie des quelques participants à ce road trip n'étant parvenu ni à se connecter en Bluetooth, ni à utiliser l'application Volvo On Call.

La S60 se rattrape en offrant un confort et une habitabilité royaux. Les sièges avant réalisent la synthèse parfaite entre moelleux accueillant et maintien latéral satisfaisant tandis que les passagers arrière, bénéficiant de pas moins de 9 cm supplémentaires au niveau de l'empattement, disposent de toute la place qu'ils désirent au niveau des genoux. Un peu moins au niveau de la tête à cause d'une ligne de toit plongeante, mais c'est amplement suffisant pour contenter la grande majorité. Mention spéciale - négative - à la place du milieu, presque inutilisable.

Qui dit « berline trois volumes traditionnelle » dit « pas de hayon » et qui dit « pas de hayon » dit « accessibilité compliquée » et c'est parfaitement le cas ici, puisqu'il faudra disparaître jusqu'à la ceinture dans le coffre pour atteindre son fond à travers la modeste ouverture laissée par le couvercle. Et on n'a ici ni le beurre ni l'argent du beurre puisque le volume de coffre n'est que de 390 litres, un chiffre bien modeste pour une voiture faisant tout de même 4,76 m de longueur.

Comme le XC60 et bien sûr la V60, sa version break, cette génération de S60 est construite sur la plateforme SPA (Scalable Product Architecture), ce qui lui permet d'absorber toute une variété de mécaniques thermiques, électriques ou les deux. Pourtant, sur la S60, c'est hybride rechargeable T8 Twin Engine ou rien. Mais un hybride à la sauce Volvo, avec une recette qui n'est pas sans rappeler ce que faisait PSA : un moteur thermique – ici, accouplé à une boîte de vitesses automatique Geartronic à huit rapports, un 4 cylindres 2.0 turbo développant 303 ch à 6 000 tr/min et 400 Nm de 2 200 à 4 800 tr/min – se chargeant exclusivement de faire tourner les roues avant, un moteur électrique de 87 ch et 240 Nm s'occupant de leurs homologues arrière et aucune liaison mécanique entre les deux. Les 390 ch au total ne sont pas trop pour déplacer une masse à vide de 2 031 kg, et le cheval suédois n'est pas fainéant puisque le 0 à 100 km/h est expédié en 4,6 s avec une vitesse de pointe limitée à 250 km/h que nous aurons tout le loisir de vérifier sur l'autobahn.

L'imposant tunnel de servitude se charge donc d'héberger la ligne d'échappement mais surtout une batterie de 11,6 kWh pouvant être rechargée en trois heures sur une prise 230 V / 16 A. Elle autorise selon Volvo à faire jusqu'à 54 km en électrique et, en assistant le moteur thermique, permet à la S60 de terminer l'examen de la norme NEDC avec une consommation moyenne de 1,7 l/100 km avec des rejets de 39 g/km de CO2.

Ceux désirant plus de sensations opteront pour la finition Polestar Engineered apportant, en plus d'une présentation et d'un dynamisme plus sportifs, 15 chevaux et 30 Nm supplémentaires tirés du 2.0, pour un total de 405 ch et 430 Nm, ce qui permet de gagner deux dixièmes sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Il faudra cependant s'acquitter d'une rallonge de presque 7 000 € pour atteindre 67 600 €, contre un ticket d'entrée de 60 900 € pour les finitions R-Design et Inscription.