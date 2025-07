Quelqu'un vient de donner 1 million d'euros pour cette voiture tuning

Dans le monde des raretés à plus d'un million d'euros, il existe des véhicules très différents : des supercars, des autos anciennes, des voitures ayant appartenu à des stars ou incarnant directement une image forte dans une œuvre culturelle. Voici par exemple l'ancienne Mazda RX-7 du film Fast & Furious Tokyo Drift échangée contre une coquette somme lors d'une vente gérée par Bonhams.

Un rapide coup d'œil dans les petites annonces permet de constater que les tarifs des Mazda RX-7 nom de code FD3S naviguent entre 40 000 et 60 000 euros, tandis que les modèles peu diffusés tels que les Spirit R ou Type R Bathurst R peuvent rapidement multiplier ces sommes. Comprenez par là que seule l'origine unique du sujet du jour justifie une telle flambée.

Une vraie voiture de sport

Contrairement à la plupart des véhicules employés et doublés au cinéma par des versions peu intéressantes, cette Mazda RX-7 équipée d'un kit Veilside Fortune reconnaissable au premier coup d'œil préserve sa mécanique étonnante. D'après l'annonce, elle est équipée d'un échappement Blitz Nur-Spec, d'une installation NOS fonctionnelle mais aussi de nouveaux amortisseurs et d'un nouvel embrayage. De quoi mettre de l'essence et partir rouler immédiatement après réception.