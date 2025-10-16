Mazda prépare un joli concept-car

Comme les autres constructeurs japonais, Mazda ne loupera évidemment pas le prochain salon de Tokyo 2025. La firme d’Hiroshima vient de dévoiler les premiers éléments de son programme pour l’évènement et comme vous pouvez le constater, elle prévoit d’y monter un nouveau concept-car.

Il faut hélas se contenter pour l’instant de cette image montrant une partie du profil de la voiture, laissant deviner qu’on parle d’une auto dotée de quatre portes (à moins qu’il s’agisse d’un coupé équipé de deux portes vraiment énormes).

Un style intéressant ?

Le dessin de la voiture s’annonce en tout cas assez original. Le traitement de la cellule rappelle un peu celui de la Mazda 3 actuelle (avec cette faible surface vitrée au niveau de la partie arrière), mais avec une ligne de toit vraiment originale et une poupe singulière. S’agit-il d’une berline à quatre portes ?

Reste évidemment à savoir ce qu’annoncera ce concept-car. Mazda explique qu’il symbolise la « joie de conduire dans un avenir durable », ce qui laisse imaginer une motorisation électrique ou au moins électrifiée.

Il y aura aussi le CX-5

Ce concept-car côtoiera le nouveau SUV CX-5 que nous retrouverons très prochainement sur le marché automobile européen. Rendez-vous à la fin du mois pour découvrir le stand de la marque, mais aussi celui des autres constructeurs au salon de Tokyo 2025. La rédaction de Caradisiac y sera.