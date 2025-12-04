Jaguar-Land Rover a finalement viré les responsables de sa révolution

En août dernier, le nouveau directeur de Jaguar-Land Rover Pathamadai Balachandran Balaji, ancien directeur financier du groupe Tata Motors propriétaire de l’entité anglaise, affirmait qu’il ne voulait pas remettre en question la stratégie « disruptive » décidée par Jaguar.

Mais les faits prouvent que les actionnaires du constructeur anglais sont déterminés à en finir avec l’équipe responsable de cette fameuse révolution de Jaguar, qui a cessé la commercialisation de tous ses modèles et prépare de nouveaux véhicules 100 % électriques au design clivant.

Gerry McGovern « escorté jusqu’à la sortie »

Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, le groupe ne s’est pas contenté de virer le directeur général Adrian Mardell en août dernier. Ils viennent de demander à son chef du design Gerry McGovern de quitter les lieux d’une façon peu courtoise.

Gerry McGovern, c’était tout de même l’homme derrière le premier Land Rover Range Rover Evoque mais aussi le second Range Rover Sport, le dernier Range Rover et surtout le Defender actuel qui plaît tant aux clients. Un designer présent depuis 21 ans chez Jaguar-Land Rover, qui a aussi œuvré dans la transformation récente de Jaguar. Est-ce que c’est cette implication qui vient de lui coûter sa place ?

Les nouvelles Jaguar arriveront l’année prochaine

Aux dernières nouvelles, les futurs modèles électriques de Jaguar doivent arriver sur le marché à partir de l’année prochaine. Mais le premier modèle de cette nouvelle ère de la marque, une grosse berline rivale de la Porsche Taycan, devrait être retardé de quelques mois par rapport au calendrier initialement prévu.