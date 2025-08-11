Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Malgré les critiques, Jaguar ne veut pas changer de stratégie

Cédric Pinatel

Si vous pensiez que le changement de patron chez Jaguar était le signe que la marque allait revenir sur sa stratégie 100% électrique tant discutée depuis quelques mois, c’est visiblement raté.

La fameuse Jaguar Type 00, ce concept-car qui a fait tant parler de lui...

Pour la première fois depuis ses débuts, Jaguar ne commercialise actuellement aucune voiture neuve en Europe. Le constructeur anglais a décidé de retirer tous ses modèles du catalogue (thermiques et électriques) et de se concentrer sur le développement de nouvelles voitures électriques, reposant sur une toute nouvelle architecture et répondant à des codes de design très différents de ceux d’avant.

Ce changement de stratégie a fait beaucoup parler depuis la fin de l’année dernière, les puristes criant presque au blasphème et les analystes s’interrogeant sur le bien-fondé d’un abandon total du thermique en ces temps où la plupart des constructeurs font machine arrière sur le sujet. Le directeur de Jaguar-Land Rover, Adrian Mardell, vient de quitter son poste après trois ans et Pathamadai Balachandran Balaji, l’ancien directeur financier du groupe Tata Motors (propriétaire de Jaguar-Land Rover), le remplace.

Pas de changement de stratégie

L’occasion de revoir cette stratégie et de garder l’énergie thermique dans la gamme plus longtemps que prévu comme chez Porsche, Audi ou Mercedes ? Pas du tout, d’après le nouveau directeur du groupe interrogé par les journalistes de Bloomberg.

Pathamadai Balachandran Balaji explique que les plans de Jaguar ne vont pas changer, les premiers retours de la clientèle visée étant « très enthousiastes » d’après lui.

Trois Jaguar électriques à partir de 2026

Pour rappel, Jaguar doit commercialiser une berline électrique à partir de l’année prochaine, puis deux autres modèles (dont au moins un SUV) reposant sur la même architecture. Jaguar sera la seule marque automobile « premium » d’envergure mondiale à ne vendre que des véhicules électriques à ce moment-là. Il s’agit assurément d’un pari audacieux pour la marque de Coventry.

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

