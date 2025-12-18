Un premier mea culpa de Jaguar pour son virage "woke"?

Il est difficile de dire si le succès sera au rendez-vous pour les nouveaux partis-pris de Jaguar, tant esthétiques que technologiques. Mais la marque a au moins réussi à se replacer au cœur des discussions entre amateurs, qui finissent toutefois souvent par se mettre d’accord contre un tournant (injustement ?) qualifié de "woke".

Mise en ligne en novembre 2024, la vidéo marquant l’entrée de Jaguar dans une nouvelle ère a été vue 5,2 millions sur YouTube et suscité des centaines de milliers de commentaires : "Plus personne ne parlait de Jaguar depuis des années, et maintenant nous avons les regards du monde entier braqués sur nous", se félicitait alors le patron de la marque Rawdon Glover. "Nous avons généré une attention de niveau bien supérieur à ce que nous aurions pu espérer autrement, grâce à une seule vidéo teaser et à des images très subtiles. Nous voulions attirer l'attention. Nous voulions susciter l’intérêt des gens. Nous voulions que les gens voient quelque chose qui se passe chez Jaguar, et dans ce contexte, c’est du travail accompli."

"Quand on l'explique, les gens comprennent."

Mais un an plus tard, le même Rawdon Glover, interrogé par nos confrères du magazine britannique Autocar, adopte un profil un peu moins conquérant : "On a beaucoup parlé de la façon dont nous avons exploité notre héritage. Le passé est essentiel, nous fêtons nos 90 ans, mais nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que Jaguar ne devrait pas se répéter. Ce n'est pas dans notre ADN. Prenez l'exemple de la transition entre la Type E et la XJS. L'un des principaux enseignements que j'ai tirés depuis la présentation du Concept 00 il y a un an, c'est que nous n'avons pas pris assez de temps pour expliquer pourquoi Jaguar devait évoluer. Quand on l'explique clairement, les gens comprennent généralement."

La marque ayant cessé provisoirement de vendre des voitures en attendant sa nouvelle gamme, il est impossible de quantifier les conséquences commerciales réelles de ce nouveau positionnement. Il faudra donc encore attendre quelques mois pour la commercialisation du modèle de série dérivé du Concept 00, dont Rawdon Glover assure qu’il est "presque prêt" : "Nous avons maintenant construit environ 150 prototypes de la voiture finale pour réaliser tous les tests nécessaires : aérodynamisme, crash-tests, dynamique et bien plus encore. C'est très avancé."

Et le même d’ajouter que le qualificatif de GT est la "bonne description" pour cette voiture : "Nous estimons que le prix de base se situera entre 117 000 et 120 000 £, mais nous envisageons un modèle haut de gamme dont les propriétaires, profitant des options de personnalisation offertes, pourraient débourser 150 000 £, voire plus. Il existe un écart important entre les modèles premium haut de gamme, autour de 110 000 £, et les Bentley et Rolls-Royce, fleurons du segment ultra-luxueux, à plus de 200 000 £. C’est cet écart que nous visons." Un positionnement fin, donc, pour une voiture dont on connaît - presque - le nom : "Nous avons déjà donné quelques indices assez clairs. Le nom de notre concept-car était révélateur. Le mot « Type » revêt une importance capitale chez Jaguar. L’utilisation de « zéro zéro » indique une remise à zéro. Nous serons plus précis en début d’année prochaine."