Elle plonge dans une piscine avec sa Jaguar

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Confondre l’accélérateur et le frein peut avoir des conséquences catastrophiques. La preuve avec cette conductrice en Jaguar XF ayant fini sa course dans la piscine municipale de La Ciotat.

Plus de peur que de mal pour cette automobiliste de 38 ans et sa fille de 5 ans. Le 11 décembre à 20h50, une fausse manœuvre la fait foncer dans le grand bassin de la piscine municipale Paul-Éluard située à La Ciotat. Un accident spectaculaire lié à une marche avant confondue avec la marche arrière ou la pédale de frein avec l’accélérateur.

Après avoir grimpé un talus, un grillage et une baie vitrée, sa Jaguar XF plonge devant le regard médusé des personnes présentes sur place. Deux maîtres-nageurs et un nageur réagissent rapidement et viennent à son secours pour la sortir du véhicule ainsi que sa fille. Pour rappel, il est très difficile d’ouvrir une voiture tant que la pression dans l’habitacle n’est pas semblable à celle de l’extérieur. Comprenez par là que l’intérieur doit être rempli d’eau pour ouvrir les portes. Une expérience assurément stressante.

Une évacuation prévue dans quelques jours

D’après les informations partagées par plusieurs médias français, le retrait de la grande berline se déroulera le 17 décembre grâce à une grue. Les 900 m³ d'eau de la piscine pollués par le véhicule seront également vidangés avant la réouverture du lieu au public dans plusieurs semaines.

