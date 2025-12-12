Hommage à Franck Gehry : Confluences

Frank Gehry est mort le 5 décembre dernier à l’âge de 96 ans. Contrairement à beaucoup de ses confrères et de sa consœur Zaha Hadid, l’architecte americano-canadien ne s’est jamais impliqué directement dans un projet concernant l’automobile.

Il n’a pas conçu d’usine, de show-room ou de musée, mais il a souvent été associé - à son insu - à l’industrie automobile par le biais de la communication.

La connivence ancienne existant entre l’automobile et l’architecture n’a pas échappé aux professionnels de l’image au moment d’associer des nouveaux produits aux constructions les plus déjantées.

Les volutes métalliques de Frank Gehry ont été plus d’une fois utilisées par les constructeurs

Renault fut le précurseur : plus précisément son directeur du design de l’époque, le visionnaire incompris, Patrick le Quément.

Le 25 février 2000, il signa un accord de partenariat avec Josu Bergara, président du comité exécutif de la Fondation Guggenheim Bilbao. Au terme de cet accord, Renault était devenu partenaire de la Fondation du musée pour une durée de cinq ans.

La modernité du véhicule pionnier qu’était l’Avantime s’accordait parfaitement avec la formidable architecture de Frank Gehry.

Les volutes métalliques de Frank Gehry, notamment celles de l’hôtel Marqués de Riscal érigé en 2006 en Navarre ont été utilisées à l’envi par Jaguar, Bentley et BMW. L’expressionnisme et la manière de suggérer le mouvement, de jouer avec les matières et les lumières a séduit nombre de designers.

Après quoi, plusieurs autres édifices signés Gehry, ont été exploités pour mettre en valeur de modestes voitures de série. Le Concert Hall Center Walt Disney à Los Angeles a été réquisitionné pour le lancement de la Jaguar F-Pace et de la Mercedes Maybach.

En octobre 2016, la Fondation Louis Vuitton à Paris, sublimée par la mise en couleurs de Daniel Buren, accueillit la Bugatti Chiron. Puis on a vu la McLaren 570 S rouler devant la clinique de Cleveland pour les maladies mentales à Las Vegas.

Une composition résolument délirante pour une voiture dingue.