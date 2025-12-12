Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Route de nuit

Hommage à Franck Gehry : Confluences

Dans Futurs modèles / Design

Serge Bellu

1  

Les jeudis et vendredi sont les jours où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

Hommage à Franck Gehry : Confluences
La McLaren 570 S dans le décor renversant d’une clinique de Cleveland.

Frank Gehry est mort le 5 décembre dernier à l’âge de 96 ans. Contrairement à beaucoup de ses confrères et de sa consœur Zaha Hadid, l’architecte americano-canadien ne s’est jamais impliqué directement dans un projet concernant l’automobile.

Il n’a pas conçu d’usine, de show-room ou de musée, mais il a souvent été associé - à son insu - à l’industrie automobile par le biais de la communication.

La connivence ancienne existant entre l’automobile et l’architecture n’a pas échappé aux professionnels de l’image au moment d’associer des nouveaux produits aux constructions les plus déjantées.

Les volutes métalliques de Frank Gehry ont été plus d’une fois utilisées par les constructeurs

Renault fut le précurseur : plus précisément son directeur du design de l’époque, le visionnaire incompris, Patrick le Quément.

Le 25 février 2000, il signa un accord de partenariat avec Josu Bergara, président du comité exécutif de la Fondation Guggenheim Bilbao. Au terme de cet accord, Renault était devenu partenaire de la Fondation du musée pour une durée de cinq ans.

La modernité du véhicule pionnier qu’était l’Avantime s’accordait parfaitement avec la formidable architecture de Frank Gehry.

Les volutes métalliques de Frank Gehry, notamment celles de l’hôtel Marqués de Riscal érigé en 2006 en Navarre ont été utilisées à l’envi par Jaguar, Bentley et BMW. L’expressionnisme et la manière de suggérer le mouvement, de jouer avec les matières et les lumières a séduit nombre de designers.

La présentation de la Bentley Continental V8 dans le cadre de l’hôtel Marqués de Riscal en Navarre.
La présentation de la Bentley Continental V8 dans le cadre de l’hôtel Marqués de Riscal en Navarre.

Après quoi, plusieurs autres édifices signés Gehry, ont été exploités pour mettre en valeur de modestes voitures de série. Le Concert Hall Center Walt Disney à Los Angeles a été réquisitionné pour le lancement de la Jaguar F-Pace et de la Mercedes Maybach.

Le Concert Hall Center Walt Disney sert de décor à la Jaguar F-Pace.
Le Concert Hall Center Walt Disney sert de décor à la Jaguar F-Pace.

En octobre 2016, la Fondation Louis Vuitton à Paris, sublimée par la mise en couleurs de Daniel Buren, accueillit la Bugatti Chiron. Puis on a vu la McLaren 570 S rouler devant la clinique de Cleveland pour les maladies mentales à Las Vegas.

La Bugatti Veyron au cœur de la Fondation Louis Vuitton à Paris, sublimée par Daniel Buren.
La Bugatti Veyron au cœur de la Fondation Louis Vuitton à Paris, sublimée par Daniel Buren.

Une composition résolument délirante pour une voiture dingue.

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité