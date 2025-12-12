Plus de 30 000 Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland passent par la case rappel

Même si les rappels sont courants dans l’industrie automobile, les constructeurs et les propriétaires des voitures concernées s’en passeraient bien. Pour 32 300 possesseurs de Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland en France, c’est raté.

Le groupe Stellantis a identifié un problème au niveau du train avant. Il se peut que les vis fixant le support de joint à rotule sur le bras de suspension inférieur avant se cassent. Si c’est le cas, du bruit et des vibrations dans le volant pendant les phases de freinage devraient vous alerter.

Seulement, Stellantis envisage un scénario bien plus problématique. Si une vis se casse, la roue ne répondra plus à la direction, rendant « le véhicule incontrôlable ». Voici qui a de quoi alerter, même si le groupe précise qu’il n’est au courant d’aucun accident à ce jour.

Des plages de production bien spécifiques

Afin d’éviter le moindre pépin, il est conseillé de contacter le réseau de la marque pour s’assurer si le véhicule est concerné ou pas. Dans le cas d’un remplacement des vis, l’intervention est bien sûr gratuite et nécessite moins d’une heure.

Tous les modèles ne sont pas concernés, seuls les 3008 produits entre le 24 juillet 2023 et le 28 février 2025, les 5008 assemblés entre 15 mars 2024 et le 28 février 2025, et les Grandland fabriqués entre 8 mai 2024 et le 27 février 2025 sont soumis à ce rappel.