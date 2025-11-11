Après une semaine au volant du Peugeot 3008, la version Hybrid 145 est-elle convaincante ?

Avec cette troisième génération de 3008, Peugeot espère bien réitérer le succès du deuxième opus qui s’est vendu comme des petits pains. Il lui a fallu un peu plus de temps pour séduire, d’autant plus qu’il fait l’impasse sur le diesel, mais il semble sur la bonne voie pour réussir.

Sur les neuf premiers mois de l’année, il s’est écoulé à plus de 31 000 exemplaires en France, se classant en cinquième position derrière son petit frère le 2008. Son concurrent le plus proche, le Renault Austral, ne pointe qu’à la seizième place avec moins de 15 000 unités vendues.

Fiche d’identité du Peugeot 3008 essayé : GT Hybrid 145 ch e-DSC6 (44 500 €).

Date de commercialisation : janvier 2024

: janvier 2024 Lieu de production : France (Sochaux)

: France (Sochaux) Motorisations : Hybrid 145 ch e-DSC6, Plug-in Hybrid 195 ch e-DSC7, Électrique 210 ch (73 kWh), Électrique 230 ch (97 kWh) et Électrique 325 ch (73 kWh)

: Hybrid 145 ch e-DSC6, Plug-in Hybrid 195 ch e-DSC7, Électrique 210 ch (73 kWh), Électrique 230 ch (97 kWh) et Électrique 325 ch (73 kWh) Transmissions : automatique à six ou sept rapports

: automatique à six ou sept rapports Finitions : Allure, GT et GT Exclusive

Lundi : le parcours autoroutier

Malgré une position de conduite assez haute, inhérente aux SUV, il est aisé d’y être à l’aise d’autant que la jante du volant masque moins le combiné que sur les autres modèles de la gamme. Peugeot s’approcherait-il du bon compromis ?

Les premiers kilomètres sur l’autoroute font apparaître une première qualité, l’insonorisation, même si le moteur a du mal à contenir sa voix lors des relances. Des relances qui n’ont pourtant rien d’extraordinaire, le petit 1.2 doit composer avec sa modeste puissance.

En plus de profiter d’une grande stabilité, le conducteur peut se reposer sur les aides à la conduite, l’aide au maintien dans la voie de même que le régulateur adaptatif sont confortables à utiliser. À noter que nous avons constaté des hésitations, comme souvent, donnant droit à des ralentissements, mais pas de freinage intempestif.

Mardi : en milieu urbain

Cela ne doit pas être le terrain de jeu de favori d’un SUV compact. Pourtant, le 3008 s’en sort bien. On apprécie la vision périphérique vers l’avant, que les rétroviseurs n’entravent pas, moins celle vers l’arrière, catastrophique. La caméra de recul devient alors indispensable. Les manœuvres sont également facilitées par le faible rayon de braquage.

Les suspensions gagneraient à plus de souplesse à basse vitesse, d’autant quie l’ensemble mécanique est plutôt agréable, et que l’électrique apporte un gain de couple très appréciable au démarrage. En revanche, l’ensemble hybride n’apprécie guère d’être brusqué pendant ces phases. Quant au moteur thermique, sa mise en route se fait en discrétion.

Mercredi : sur le réseau secondaire

Cette troisième génération de 3008 s’est assagie, et cela se ressent lorsque l’on emprunte les petites routes. Ce qu’il a perdu en vivacité et en précision de conduite se retrouve davantage dans le confort. C’est ainsi que les suspensions se révèlent bien calibrées, avec un moelleux certain, hormis à basse vitesse.

Toutefois, ce 3008 est toujours plaisant à mener même s’il préfère une conduite plus coulée. Il est toutefois nécessaire d’anticiper lors des dépassements, car l’Hybrid de 145 ch n’est pas un foudre de guerre et la boîte de vitesses manque de réactivité. Quant au freinage, souvent problématique pour les voitures hybrides, Peugeot a bien travaillé le sujet puisque l’attaque est suffisante et la consistance régulière jusqu’à l’arrêt.

Jeudi : les aspects pratiques dans le détail

Vendredi : un point sur la fiabilité

À ce jour, le Peugeot 3008 de troisième génération ne rencontre pas d’avaries graves. Toutefois, le moteur (anciennement) PureTech, qui a reçu de nombreuses évolutions dont une chaîne de distribution, n’est pas parfait. Il présente des anomalies au niveau de l’arbre à cames sur la version de 136 ch. En théorie, ce problème est résolu depuis février 2024, mais il faut rester vigilant. Si votre témoin moteur s’allume et que vous constatez des baisses de puissance, consulter votre concessionnaire.

Week-end : on fait les comptes

Consommations :

En n’étant équipé que d’une hybridation légère de 48V, notre 3008 ne peut faire de miracle. Toutefois, il se défend dans certaines conditions. En ville, nous avons mesuré 5,8 l/100 km de moyenne, un chiffre honorable. Sur le réseau secondaire, il ne s’est contenté de siroter que 5,1 l/100 km, un chiffre qui le place en face des hybrides simples. Enfin, l’autoroute n’étant le terrain de jeu favori de cette technologie, nous pouvons le féliciter puisqu’il s’est limité à 7 litres.

Tarifs :

Avec trois finitions et deux offres thermiques, la gamme du 3008 n’est pas des plus large. L’entrée de gamme (Hybrid 145 ch Allure) est facturée 40 000 € tout rond, un prix nettement supérieur à son cousin technique le Citroën C5 Aircross. Ce dernier, vendu à partir de 34 300 €, suit la stratégie de la marque aux chevrons se voulant plus abordable. Chez Renault, l’Austral commence plus haut, 41 800 €, mais profite d’une mécanique hybride plus puissante avec 200 ch à la clé. En revanche, la tendance s’inverse en milieu de gamme puisque le Renault réclame 43 000 € en finition Techno contre 44 500 € en finition GT.

À noter qu’en hybride rechargeable et niveau intermédiaire GT, le 3008 est proposé à 47 990 €. Encore une fois, le Citroën C5 Aircross équivalent est nettement moins cher (41 650 €).

Quels tarifs pour un Peugeot 3008 d’occasion ?

Si vous ne souhaitez pas dépenser au minimum 40 000 € dans ce SUV, les portes de l’occasion s’ouvrent à vous. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, plus de 1 300 exemplaires sont disponibles sur le site marchand La Centrale, uniquement des modèles thermiques. Comptez une mise de départ de 28 000 €, pour une version Hybrid 136 ch Allure de 2024 avec 30 000 km au compteur environ. La déclinaison Hybrid de 145 ch ne se négocie pas beaucoup plus cher, quelques centaines d’euros supplémentaires. Si vous souhaitez profiter de la finition GT, un budget proche de l’ordre de 29 000 € permet d’y accéder.

Quid de la version hybride rechargeable de 195 ch ? La somme à réunir n’est plus la même avec au minimum 39 000 € requis. Ce n’est pas le seul problème puisqu’il faudra être mobile pour dénicher l’exemplaire voulu. C’est simple, l’hybride représente 97 % de l’offre, ne laissant que des miettes à l’hybride rechargeable, une version qui ne court clairement pas les rues.

Enfin, sachez que la version électrique requiert une mise de départ de 32 000 € (213 ch et batterie de 73 kWh). Pour bénéficier de la grande batterie de 97 kWh, il faut ajouter une somme importante : près de 20 000 €.

Le bilan

Puisque la gamme de motorisations du Peugeot 3008 est limitée, deux électriques, un hybride rechargeable et l’Hybrid 145, c’est ce dernier qui s’impose si vous n’avez pas de quoi brancher un véhicule. Si ses consommations sont correctes pour une hybridation légère, ce 3008 déçoit par son agrément mécanique et ses performances. Pour le reste, il demeure un bon compagnon de voyage, bien équipé, confortable et suffisamment accueillant. À noter que son cousin le C5 Aircross en offre autant pour moins cher. Si ce Peugeot vous fait de l’œil, attendez qu’il soit plus présent en occasion pour profiter de tarifs plus doux.