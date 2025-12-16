Skoda Elroq 85 : nos mesures d’autonomie
Les autonomies, les consommations et les puissances de recharge revendiquées par les constructeurs sont uniformisées à travers le protocole WLTP. Ces valeurs sont souvent différentes de celles observées dans la réalité. Caradisiac vous propose ses propres mesures réalisées en conditions réelles. A l’essai aujourd’hui, le Skoda Elroq 85.
42 970 €, c’est le prix du Skoda Elroq dans sa version 85 offrant jusqu’à 572 km d’autonomie, la plus efficiente du catalogue. Le SUV électrique Tchèque est en prime éligible au coup de pouce CEE, amenant son prix final à environ 38 000 €, au mieux (prime calculée en fonction des revenus). A ce prix, vous avez droit à une puissance confortable de 286 ch et un équipement plutôt complet comprenant le démarrage sans clé, la caméra de recul, les jantes alliage 19’’ et la double dalle numérique. Aucun de ses concurrents directs, à savoir le Peugeot e-3008, le Renault Scénic ou encore la Volkswagen ID4 n’est en mesure de s’aligner.
L’Elroq 85 est équipée d’une batterie d’une 77 kWh (capacité nette) et du moteur de 286 ch placé sur le train arrière. Le SUV profite d’un couple musclé de 545 Nm pour offrir des accélérations bien franches et des reprises qui le sont tout autant. Vous n’aurez aucun mal à atteindre la vitesse légale où à dépasser sur les petites routes ou les grands axes. C’est la version qui assure la sérénité.
Nos mesures dans la vie courante au volant du Skoda Elroq sont satisfaisantes. Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques plutôt défavorables. Une température extérieure de 8 °C, aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Confort » engagé par défaut sans engager le Mode B (régénération).
En ville le SUV de Skoda s’en tire correctement avec une consommation moyenne de 16 kWh/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un score dans la moyenne qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 480 km dans ces conditions. L’Elroq dispose d’un freinage régénératif à quatre niveaux paramétrables via les palettes au volant. L’intensité va de la roue libre mais ne se termine pas par un système de One-Pedal (mise à l’arrêt automatique en fin de course).
Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 19 kWh/100 km. Ce qui offre un rayon d’action de 405 km. Encore une fois le Tchèque se place dans la moyenne de sa catégorie, son poids élevé pénalisant son efficience. En effet l’Elroq pèse 200 kg de plus que son concurrent direct, le Scenic à capacité de batterie équivalente.
Sur autoroute, à 130 km/h, nous avons relevé une moyenne de 23,8 kWh/100 km dans des conditions météo encore une fois plutôt difficiles pour une voiture électrique. Ici, le rayon d’action avoisinera les 323 km, en conduisant aux limitations. Un score dans la moyenne de la catégorie.
Pour optimiser les kilomètres et faciliter la vie de ses propriétaires, Skoda a doté son modèle de plusieurs aides précieuses comme une pompe à chaleur en option (1 100 €), idéales pour économiser sur la batterie de traction par temps froid, un mode Eco réduisant le niveau de puissance et des éléments de confort non nécessaires ainsi qu’un planificateur d’itinéraire efficace qui s’ajuste en temps réel (disponible à partir de la finition Clever). Enfin, une fonction Plug & Charge est présente, permettant à la borne de reconnaître l’auto, de débuter la recharge et de facturer l’opération directement sur votre compte. Ce système fonctionne aussi via l’application My Skoda.
Le Skoda Elroq dispose d’un chargeur embarqué de 11 kW (AC). S’il était jusqu’à présent possible de bénéficier d’une puissance de charge rapide (DC) de 175 kW, Skoda l’a abaissée à 135 kW. Le constructeur a en effet retravaillé la recharge rapide de son modèle pour profiter d’une courbe élevée plus longtemps. Les temps annoncés restent les mêmes avec un 10 à 80 % en 26 minutes. En pratique, nous avons les « performances » annoncées sont au rendez-vous. Après avoir mis en marche manuellement le pré-conditionnement de la batterie, passer de 10 à 80 % aura réclamé précisément 32 minutes (58 kWh récupérés). Un score dans la moyenne du marché qui imposera à ses propriétaires une pause un peu plus longue.
|
Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100 %
|
Prise classique (2,3 kW)
|
34h26
|
Prise renforcée (3,7 kW)
|
20h00
|
Borne Wallbox (7,4 kW)
|
11h00
|
Borne publique triphasée (11 kW)
|
7h12
|
Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 15 à 80 %
|
Charge rapide (135 kw)
|
0h28
|
Mesures Caradisiac
Conditions : temps dégagé, vent nul, 8 °C
|
|
|
Charge Rapide
|
Puissance maxi délivrée
|
Temps pour passer de 10 à 80 %
|
Courant Continu DC
|
128 kW
|
32 minutes
|
Cycles de roulage Caradisiac
|
Consommations
|
Autonomies
|
Autoroute à 130 km/h
|
23,8 kWh/100 km
|
323 km
|
Route à 80 km/h maxi
|
19 kWh/100 km
|
405 km
|
Ville
|
16 kWh/100 km
|
480 km
|
Cycle d’homologation mixte WLTP
|
15 kWh/100 km
|
571 km
A retenir : une offre cohérente
Le Skoda Elroq n’est pas exempt de défauts (poids élevé, efficience dans la moyenne) mais dans l’ensemble c’est une belle réussite. Pratique, logeable et vendu à des tarifs compétitifs, il peut répondre sans problème à un usage familial.
Mesures Caradisiac : comment nous procédons…
Nous réalisons systématiquement quatre cycles de mesures de consommation sur les mêmes parcours : en ville avec des zones à 30 et 50 km/h, sur route à 80 km/h maxi, et enfin sur autoroute à 130 km/h puis à 120 km/h pour savoir si l’abaissement de la vitesse permet un gain significatif sur long trajet (et donc l’économie d’une ou plusieurs recharges).
-Notre conduite :
Elle se veut « éco responsable », avec des accélérations franches mais une bonne anticipation des ralentissements (carrefour, feu rouge, stop) pour éviter les dépenses inutiles d’énergies. Par ailleurs, le strict respect des allures maxi autorisées est garanti par l’utilisation du limiteur électronique de vitesse. Enfin, pour être proche d’un usage de la vie courante et évaluer l’impact du chauffage et de la climatisation sur la consommation, nous réglons systématiquement la température intérieure sur 20 °C, en préconditionnant sur secteur.
-Nos mesures :
Sachant qu’elles s’effectuent dans un contexte particulier (léger relief, conditions climatiques notamment), nos mesures ne constituent pas des valeurs absolues mais permettent d’évaluer les consommations à un instant précis. Nous indiquons donc systématiquement les températures extérieures. Déduite à partir du nombre de kWh consommés sur 100 km, l’autonomie dépend de la capacité utile de la batterie.
Les temps de charge sur borne rapide en courant continu DC enfin, sont évalués en utilisant les systèmes de préconditionnement de la batterie quand nos modèles d’essai en sont équipés.
Glossaire de l’électrique
kW : l’unité de mesure de la puissance du moteur bien sûr, mais aussi du courant électrique qui recharge la batterie.
kWh : l’unité qui sert à déterminer la capacité de stockage de la batterie. Vulgairement la puissance qu’elle peut fournir pendant une heure.
kWh/100 km : corollaire de ces unités de mesures, la consommation d’un véhicule électrique s’évalue en kWh délivrés sur 100 km.
Charge courant alternatif AC/continu DC : Quelles différences ?
Le courant alternatif « AC » des prises domestiques et publiques
Prise secteur : sur les prises classiques de la maison, la puissance de charge ne dépasse pas 2,3 kW. Il faut ainsi plusieurs jours pour recharger les batteries les plus grosses. Le câble est encore basique et muni d’un boîtier.
Prise renforcée : des prises plus sécurisées permettent de délivrer jusqu’à 3,4 kW avec le câble classique. Correct pour récupérer une partie de la capacité de batterie d’une citadine en une nuit, mais insuffisant pour de gros modèles.
Prise Wallbox : généralement proposée par les concessionnaires, elles s’installent à domicile pour délivrer entre 7,4 kW (courant monophasé) et 11 kW (courant triphasé). Nécessite un câble spécifique (Type 2 mode 3), fourni souvent en série. On peut alors récupérer la totalité de la capacité de batterie d’une berline compacte en une nuit.
Bornes publiques : les bornes publiques AC sont plus puissantes : jusqu’à 43 kW en triphasé avec le câble Type 2 Mode 3. Mais les modèles pouvant en tirer le meilleur parti sont rares, et il faut souvent cocher une option pour disposer d’un chargeur capable d’encaisser 22 kW.
Le courant continu « DC » des bornes rapides
Dotées de leurs propres câbles (de grosse section) à fiches spécifiques et situées généralement aux abords des grandes artères, les bornes rapides en courant continu fournissent entre 50 à 350 kW. Dans le meilleur des cas, on peut alors charger jusqu’à 80 % de la batterie en moins de 30 voire 20 minutes, du moins pour les véhicules électriques les plus évolués. Mais attention : charger à plus de 80 % a peu d’intérêt, la puissance du courant chutant au-delà.

