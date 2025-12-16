Audi célèbre les 50 ans de son iconique 5 cylindres avec un concept car aussi simple qu’impressionnant, inspiré de la 90 IMSA

Pour la cinquième année consécutive, Audi donne carte blanche à ses apprentis du centre de formation de Neckarsulm, pour créer un concept unique, en partant d’une feuille elle aussi blanche. Un projet pédagogique parfois délirant. Après entre autres en 2023 la RS6 GTO Concept, devenue RS6 GT en série limitée, les apprentis ont décidé cette année de rendre hommage à l’un des moteurs les plus emblématiques, si ce n’est iconiques de la marque, son 5 cylindres en ligne, apparu pour la première fois en 1976 sous le capot de l’Audi 100 de deuxième génération (C2 type 43).

Cinquante bougies à souffler, un jubilé pour ce moteur si singulier, à l’architecture rarement utilisée dans l’industrie automobile, qui mêle pourtant simplicité mécanique et rondeur de six cylindres, le tout avec une sonorité aussi typique que flatteuse. Et Audi est un des derniers constructeurs à l’utiliser, sur la RS3, Volvo, Volkswagen, Ford et Land Rover ayant abandonné cette architecture depuis quelque temps. Seul Cupra, qui vient de dévoiler un Formentor restylé qui l’utilise à nouveau, lui tient compagnie (c’est le même moteur, groupe VW oblige).

Et c’est justement une RS3 berline qui a servi de base au concept GT50. De base seulement car elle est, comme vous pouvez le voir, méconnaissable. Les apprentis ont conservé le cœur de l’auto, c’est-à-dire son moteur, la dernière évolution affichant 2.5 litres de cylindrée, 400 ch et 500 Nm de couple envoyés aux 4 roues par un système Quattro.

La base du châssis a aussi été conservée. Mais toute la carrosserie a été revue, avec comme inspiration évidente et assumée, les références sportives de la fin des années 80, les Audi 200 Quattro Trans Am et la 90 IMSA GTO. Le tout réalisé en GFK (plastique renforcé de fibre de verre).

On retrouve ainsi des lignes très lisses, très rectilignes, que ce soit sur la face avant avec une lame impressionnante, ou à l’arrière avec une poupe verticale comme un dossier de chaise de couvent, intégrant un aileron « queue de canard » et un diffuseur de belle taille. Les ailes sont aussi bien élargies comme il faut, pour laisser la place à des jantes larges inspirées de celles de compétition, dites turbine ou « turbofan ». Mais la transformation la plus compliquée et impressionnante est encore celle du toit, celui d’origine de la RS3 ayant été remplacé par un toit d’Audi 80, pour son côté bien plat.

A l’intérieur, un arceau a été ajouté, entièrement cintré à la main, et l’habitacle a été dépouillé de son contenu, pour alléger l’ensemble.

Côté moteur, rien n’a été modifié, par respect pour ce vénérable monument mécanique. Mais selon nos informations, ce concept hommage au 5 cylindres sera accompagné en 2026 d’une ultime édition de la RS3, qui devrait se doter de ce même bloc, mais poussé pour la dernière fois dans ses retranchements, avec une puissance supérieure à 400 ch, probablement plus de 421 ch, qui est la puissance de la rivale A45 AMG S. On a hâte.

Photos : Audi et Stimme.de, libres de droits