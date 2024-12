Une RS6 GT der des ders et de belles étrennes en F1

RIP les monospaces

C’étaient des stars absolues. Il y a trente ans. Puis ils ont commencé à disparaître du catalogue des généralistes, remplacés par des SUV, plus hauts sur pattes, et plus à la mode, à défaut d'être plus efficaces. Mais ils ont survécu, bravant vents et marées sous pavillon premium et allemands. Mais de l'autre côté du Rhin aussi, les monospaces vont tirer leur révérence. Le BMW Série 2 Active Tourer va disparaître en 2027 et son compère Mercedes Classe B ne va pas faire long feu.

Audi RS6 GT : une dernière virée pour la route

Il est des enterrements plus désagréables. Pour saluer une dernière fois le break familial le plus extraverti du marché, Cédric Pinatel a parcouru 1 500 km à son volant, entre le Monténégro et l'Allemagne. Un hommage à la pompe à feu qui va tirer sa révérence en version thermique, avec sa cohorte de 630 ch et son tarif délirant de 236 000 euros, auquel il convient d'ajouter un bon vieux malus de derrière les fagots de 60 000 euros. Une auto extrême ? Assurément, même si l'essayeur lui préfère la Rs6 Performance, un peu moins efficace mais plus confortable. L'effet de l'âge sur les longs voyages ?

D'occasion, le Puretech est clairement boudé

Ses déboires sont désormais connus de tous. Le Puretch 1.2 l de Stellantis est tellement maudit que ses géniteurs l'ont transformé et rebaptisé. Mais il pullule sur les modèles d'occasion de nombreuses enseignes du groupe. Alors Manuel Caillot s'en est allé éplucher les petites annonces pour vérifier si la décote de ces autos était effective. Et son constat est assez terrible : toutes les marques et tous les modèles sont touchés, sauf, curieusement, le DS7 Crossback. Au rayon des citadines, la Peugeot 208 décote plus que l'Opel Corsa, pourtant similaire. Comme si le Puretech était avant tout associé au Lion.

F1 : Crésus en pole position

La F1 est un sport de riches, mais c'est aussi un sport qui rend riches ceux qui le pratiquent. Du moins ceux qui évoluent en tête de la grille tous les quinze jours. Le magazine Forbes a établi son classement des rémunérations de la saison 2024 et il est édifiant. Max Vesrstappen, champion du monde, va empocher la bagatelle de 75 millions de dollars, salaire et primes confondus. En seconde position, Lewis Hamilton ne gagnera "que" 57 millions, pauvre de lui. Au fond de cette grille, Pierre Gasly pointe en dixième position, avec 12 millions seulement.

