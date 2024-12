La fin programmée des monospaces premium allemands

La mode du monospace compact a définitivement vécu. Devenu très tendance à la fin des années 90 avec le succès du Renault Scénic, du Citroën Xsara Picasso ou encore du Fiat Multipla, ce genre a progressivement disparu des gammes des marques généralistes. Le Renault Scénic actuel conserve bien le nom du monospace lancé en 1996, mais il prend désormais les traits d’un SUV électrique et n’a plus rien à voir avec la formule originelle.

On s’était étonné de voir Mercedes et Bmw s’intéresser à cette catégorie après les années 2010, proposant leurs Classe B et Série 2 Active Tourer au moment où les marques généralistes y renonçaient totalement. Le Classe B de troisième génération a été lancé en 2018 et l’Active Tourer de seconde génération existe depuis deux ans. Mais eux aussi ne feront pas long feu.

Pas de nouvelles générations

Comme le rapportent notamment les spécialistes de BMW Blog, le BMW Série 2 Active Tourer actuel disparaîtra du catalogue en 2027. Le Mercedes Classe B aura quitté les concessions bien avant, le modèle actuel ayant déjà été restylé l’année dernière.

Chez Mercedes comme chez BMW, l’heure est plutôt à la simplification des gammes et ces monospaces n’y survivront pas. Il restera bien des monospaces sur le marché, mais plutôt du côté des modèles grand format (et souvent électriques, de marque chinoise).