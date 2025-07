L'extincteur obligatoire dans la voiture, une bonne idée ?

La semaine dernière, 750 hectares sont partis en fumée dans les quartiers nord de Marseille. L’incendie est parti de l’autoroute et plus précisément, d’une voiture garée sur le bas-côté. Son conducteur s’est arrêté après avoir vu de la fumée sortir du capot et une fois stationné, il a vu sa voiture brûler entièrement. Avec le fort vent ce jour-là, les flammes se sont propagées à un arbre environnant puis à toute la végétation.

Comme le rappellent les journalistes de Sud-Ouest, c’est aussi l’incendie d’un véhicule (à moteur thermique) qui avait entraîné le gros incendie à la Teste-de-Buch en 2022. En Gironde cette même année, un pyromane avait déclenché un autre incendie mais un automobiliste, témoin du départ de feu, aurait pu le maîtriser quelques minutes plus tard s’il avait eu un extincteur avec lui.

Faut-il rendre obligatoire les extincteurs en voiture ?

De quoi faire dire à certains qu’il faut rendre obligatoire la présence d’un extincteur à bord de chaque véhicule. La Fédération des Forestiers Privés demande justement cette mesure, qui semble pouvoir effectivement améliorer la sécurité puisqu’elle doit permettre dans certains cas de maîtriser un départ de feu sur le véhicule.

Il est d’ailleurs déjà obligatoire de posséder un extincteur dans le véhicule chez certains de nos voisins européens : en Belgique, en Allemagne, en Pologne et en Bulgarie.

Quid de la température à bord du véhicule ?

La présence à bord du véhicule d’un extincteur peut-elle induire elle-même un risque d’explosion en cas de température extrême lorsque le véhicule est laissé en stationnement ? Les dispositifs « à poudre sèche » doivent pouvoir supporter des températures de stockage extrêmes (comprises entre -20 et +60 degrés), même s’il est tout de même recommandé de les installer à l’ombre plutôt qu’au soleil et de vérifier sa date de validité.