La Honda Prelude est de retour pour une nouvelle ouverture

Rouler en voiture plaisir devient de plus en plus élitiste avec des taxes dissuasives et des tarifs toujours plus élevés. Un phénomène qui fait progressivement sortir les coupés des offres des marques généralistes puis premium. Mais un constructeur résiste avec une décision pour le moins inattendue en ressuscitant un modèle autrefois symbole d’innovation hors du monde des hyper-sportives. Son nom : Honda Prelude.

Le concept introduit au Salon de Tokyo à l’automne 2023 annonce le retour de l’appellation employée pour la première fois par la marque nippone en 1978. La voiture employait à l’époque la plateforme de la Civic avant d’opter pour des châssis proches de ceux de la berline Accord. Pour la sixième du nom, Honda reprend l’idée initiale. De quoi lui faire adopter une mécanique hybride favorable à des rejets de CO2 mesurés, mais aussi un gabarit plus compact que celui de la précédente génération. La Prelude 6G mesure environ 4,3 mètres de long. Elle se place côté dimensions un peu au-dessus d’une Toyota GR86 (4,27 m) et nettement en dessous d’une Ford Mustang (4,81 m).

Un look futuriste, mais pas trop

En termes de design, la Honda Prelude adopte là aussi une philosophie hybride. Sa proue affiche un nez proéminent assez particulier tandis que sa poupe joue la carte de la sobriété avec une simple ligne rouge en guise d’éclairage. Son regard ne plaira pas à tout le monde, mais l’ensemble fonctionne assez bien de profil avec une voiture élancée et des flancs légèrement creusés près des bas de caisse. Inutile de chercher une trappe pour brancher un câble de recharge. La batterie à la capacité non officialisée pour l’instant est gérée en toute autonomie de la même manière qu’à bord de la Civic.

À bord, on apprécie le minimalisme de la présentation. L’instrumentation numérique se montre lisible, tandis que l’écran de l’infodivertissement adopte des dimensions adaptées. L’habitacle ne se veut pas particulièrement chaleureux, mais les assemblages sont soignés.

Un peu moins de 200 chevaux sous le capot ?

Pour cette prise en main, Honda nous propose de réaliser trois tours sur le circuit très rapide de Thruxton situé dans le Hampshire. Le premier se réalise en mode « GT », le deuxième en « Sport » et le dernier en « Comfort ». De quoi se faire une idée des différentes facettes du coupé et de découvrir le système S+ Shift simulant des passages des rapports via une ambiance sonore soignée et des effets de couple. Pour rappel, la Honda Prelude 6G est animée par un bloc essence 2,0l associé à deux moteurs électriques. Bien que les chiffres ne soient pas encore révélés officiellement, on estime en se basant sur la fiche technique de la Civic hybride que la puissance cumulée atteint environ 184 chevaux pour 315 Nm de couple.

En quittant la voie des stands, pour la première boucle en mode GT, la Honda Prelude se montre souple avec un agréable ronronnement en guise de fond sonore. Configuration destinée à des roulages coulés sur les départementales, le moteur atmosphérique aidé par ses homologues survoltés répond avec fluidité sans jamais devenir réellement rageur. La boîte à train épicycloïdal ne donne jamais l’impression de désagréablement patiner dans le vide comme les anciennes CVT. Un bon point pour cette transmission qui promet avec le S+ Shift des sensations dynamiques façon « attaque de la zone rouge ». Le deuxième tour approche avec la possibilité de voir ce qu’il se passe lorsqu’on bouscule le coupé.

Conforme à sa lignée

Le mode Sport fait encore grimper le niveau sonore dans l’habitacle, l’instrumentation devient rouge et les palettes au volant transmettent en un éclair à la boîte la sensation de couple à distribuer pour la meilleure immersion possible. Véhicule destiné à prendre la montée du Festival of Speed de Goodwood le lendemain, les aides à la conduite sont branchées pour éviter la moindre dérobade. L’auto se place avec sérénité dans l’entrée des virages, vient peu sur les freins pour ensuite sortir avec panache des courbes. Un comportement rassurant qui place la Prelude dans la catégorie des petites GT plutôt que dans celle des sportives à cravacher. Un état d’esprit finalement proche des précédentes moutures, le grand gabarit en moins. Détail amusant : les sièges offrent un bon maintient digne d'une auto plus musclée.

La ligne droite se profile pour un nouveau changement de mode : Comfort. Un instant qui révèle à quel point la Prelude est bien insonorisée. Plus aucun bruit ne se fait entendre dans l’habitacle. La Honda semble survoler la route. La réponse à l’accélérateur s’adoucie avec en parallèle un couple qui se déploie plus généreusement qu’en GT. Un mode qui assure des départs volontaires en ville dans la circulation sans devoir faire rugir le moteur. En définitive, la Prelude associe dans ce cadre-là l’agrément d’une électrique et la polyvalence d’une thermique. Un véritable atout au quotidien face à la concurrence.

Un positionnement toujours unique

Avant de monter à bord de cette Honda Prelude à la présentation énergique, on se demande si le voyage sera mouvementé ou paisible. Le coupé parvient à mêler adroitement les deux mondes avec un goût plus marqué pour les trajets sereins. Les Hondaïstes de la première heure seront conquis du retour de la Prelude, tandis que les fans de roadster signeront sans doute pour une Mazda MX-5. Grâce-ou à cause-du malus, la concurrence se veut en France très limitée dans ce segment. Rendez-vous début 2026 pour tout savoir sur les chiffres et tarifs de la Honda Prelude 6G.