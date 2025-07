La nouvelle Renault 5 Monte-Carlo se prend pour une Clio Williams !

La nouvelle Renault 5 E-Tech Electric laisse le choix entre trois niveaux de puissance : 95, 120 et 150 chevaux (avec aussi deux tailles de batteries). Sa cousine l’A290 de chez Alpine, elle, joue davantage les sportives avec ses deux blocs de 180 ou 220 chevaux ainsi que son châssis plus affûté. La très exclusive R5 Turbo 3E, enfin, succède à la Renault Clio V6 avec son groupe motopropulseur de 555 chevaux et son châssis spécifique.

Mais où vient se placer cette étrange R5 « Monte-Carlo Edition » tout juste introduite aux Pays-Bas ? Attention, il ne s’agit en rien d’une nouvelle version sportive de la citadine électrique française, mais plutôt d’une série spéciale commandée par un concessionnaire néerlandais désireux de s’inspirer au maximum de la mythique Renault Clio Williams.

Une présentation vraiment évocatrice

Cette R5 pas comme les autres arbore ainsi une tente bleu foncé et des liserés sur sa carrosserie mais surtout de superbes jantes dorées.

Le traitement spécial concerne aussi l’intérieur de la voiture, avec du véritable Alcantara sur la sellerie. Confectionnée par les préparateurs de Re-Volve en partenariat avec le concessionnaire Renault Zeeuw & Zeeuw, cette R5 n’en profite hélas pas pour augmenter la puissance de son moteur de 150 chevaux ou modifier ses réglages châssis. Dommage, car ça donnerait vraiment envie d’en faire une sportive !

25 exemplaires aux Pays-Bas

Renault Zeeuw & Zeeuw prévoit de vendre 25 exemplaires de cette jolie R5 « Monte-Carlo Edition », au prix de 37 995€ tout de même. L’initiative rappelle un peu celle du garage suisse ayant conçu il y a quelque temps une Peugeot 208 façon « 205 Rallye » et pour la faire venir en France, il faudra aller l’acheter directement sur place.