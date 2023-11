Voici la nouvelle Peugeot 208 rallye (attention à la déception)

Personne n’a oublié les Peugeot 106 et 205 Rallye, ces versions sportives minimalistes visant davantage la légèreté absolue et les sensations que les performances maximales. Si le badge « GTI » a bien été repris par la première 208 proposée jusqu’en 2019, le badge « Rallye » n’a depuis jamais été récupéré par Peugeot sur l’une de ses citadines modernes. Le sport n’a d’ailleurs aucun droit de cité sur les petits modèles actuels de la marque.

Comment pourrait-on ainsi expliquer l’existence d’une 208 Rallye dont l’esthétique renvoie exactement à la légendaire 205 Rallye ? Oui, cette auto est réellement vendue actuellement. Mais pas chez nous : il s’agit d’une série spéciale de modèles réalisée par le Garage Holtz, un concessionnaire Peugeot suisse situé à Val-de-Travers. Le concessionnaire a entièrement revu le design extérieur de la citadine (pré-restylage) selon les codes de la 205 Rallye originelle avec des jantes spécifiques, une peinture blanche et des badges qui fleurent bon le Peugeot Talbot Sport des années 80.

Sous le capot, hélas…

Malheureusement, les bonnes surprises s’arrêtent là : il ne s’agit pas d’un modèle dont la mise au point a été modifiée pour le rendre plus dynamique. L’intérieur n’a pas été allégé non plus comme on peut le voir sur le site internet officiel du concessionnaire et sous le capot, il faut ici se contenter d’un banal bloc Puretech 1,2 litre de 100 chevaux accouplé à une boîte manuelle à six vitesses. Gagage Holtz demande 24 500 francs suisses pour cette 208 Rallye haute en couleurs, soit 25 503€. Sachant que la 208 restylée démarre chez nous à 20 500€ avec cette configuration mécanique, ça fait un peu cher pour la jolie décoration extérieure (même si l’équipement intérieur est sans doute plus généreux que celui de la finition Active de base).