La nouvelle Peugeot E-208 GTI vous fait-elle rêver ?

Les petites sportives Peugeot, c’est fini depuis la disparition de la précédente 208 GTI. La marque au lion a bien essayé plus récemment de chasser une nouvelle clientèle avec sa familiale 508 Peugeot Sport Engineered, sans succès faute d’une conduite particulièrement excitante.

Mais voilà, la marque au lion revient enfin sur le terrain des vraies sportives en ressuscitant le badge « 208 GTI ». Et cette fois, il y a un petit « E » devant : car oui, il s’agit bien d’une E-208 électrique et non pas d’un modèle équipé d’un bon vieux bloc thermique.

Une présentation agressive à souhait

Côté design en tout cas, Peugeot met le paquet avec une auto dont la présentation extérieure transpire le sport. On note les optiques au traitement spécifique, mais aussi le bouclier avant dont les encoches du bas rappellent un peu les détails « Audi Quattro ». Il y a également un gros diffuseur à l’arrière mais surtout, de grosses jantes de 18 pouces dont le style un peu rétro évoque celles de la 205 GTI. Peugeot assure que leur forme sert aussi à améliorer le refroidissement.

Côté châssis, la E-208 GTI est rabaissée de 30 mm par rapport aux autres variantes et ses voies s’élargissent de 56 mm à l’avant et de 27 mm à l’arrière. La voiture s’équipe de ressorts et amortisseurs à butées hydrauliques spécifiques, d’une barre antiroulis arrière adaptée et même de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Il y a un mode Sport de l’ESP et des freins avant aux disques de 355 mm mordus par des étriers fixes à quatre pistons.

Une motorisation déjà connue sous le capot

La E-208 GTI embarque exactement la même motorisation que sa cousine la Lancia Ypsilon HF, l’Abarth 600e ou l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce : le groupe motopropulseur mis au point par Stellantis Motorsport, composé d’un électromoteur de 280 chevaux (et 345 Nm de couple), de batteries à la gestion adaptée et d’un blocage de différentiel mécanique installé sur le train avant.

Cette traction énervée revendique un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes mais plafonne à 180 km/h en vitesse de pointe pour limiter la consommation. Toujours mieux que les 170 km/h de l’Alpine A290 !

Peugeot annonce une autonomie maximale WLTP de 350 km avec ces batteries de 54 kWh malgré les grosses roues au profil sportif, avec toujours une capacité de charge rapide à 100 kW (20-80% en « moins de 30 minutes »). Reste à connaître le prix de cette E-208 GTI, qui devrait s’ajuster sur les 41 700€ de l’Alpine A290 en version 220 chevaux. Alors, qu’en pensent les lecteurs de Caradisiac ?