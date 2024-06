L'Alfa Romeo Junior Veloce électrique monte à 280 chevaux

Dans le groupe Stellantis, le nouvel Alfa Romeo Junior partage de nombreux éléments techniques avec le Fiat / Abarth 600e et la citadine Lancia Ypsilon. Ces trois modèles disposent du même groupe motopropulseur dans leur version sportive électrique, avec un moteur avant entraînant uniquement le train directeur via un blocage de différentiel mécanique.

Comme pour l’Abarth 600e et la Lancia Ypsilon HF, Alfa Romeo annonçait une puissance maximale de 240 chevaux pour le Junior Veloce Elettrica, proposé à 46 900€. Mais surprise, le constructeur italien vient d’envoyer un nouveau communiqué officiel pour annoncer que l’engin développerait finalement 280 chevaux.

Il reste en simple traction

La communication d’Alfa Romeo nous confirme que le véhicule reste une simple traction, ce qui impressionne un peu compte tenu de la puissance. Certes, l’auto a bénéficié d’une mise au point spécifique comme le rappelle le communiqué : « La direction a reçu un calibrage ad hoc pour en faire la plus directe (14,6) et la plus précise du segment. Afin de renforcer les qualités exceptionnelles de tenue de route, la suspension a été abaissée de 25 mm ; les barres antiroulis avant et arrière ont été majorées pour garantir des passages en courbe rapides avec un niveau d'adhérence et de stabilité élevé. Le système de freinage a été revu et est désormais doté de disques avant de plus de 380 mm avec des étriers fixes monoblocs à quatre pistons. Enfin, le différentiel Torsen offre la meilleure motricité possible dans toutes les conditions. Les pneus 20" haute performance sont également spécifiques aux véhicules électriques et offrent le meilleur compromis entre adhérence et autonomie. »