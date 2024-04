Le prix de l'Alfa Romeo Junior (2024) aurait pu être plus raide

Le SUV urbain d’Alfa Romeo, qui a dû changer son nom en raison d’un problème lié au droit d’utilisation du nom « Milano » pour un véhicule construit hors de l’Italie, dévoile déjà ses prix français. Compte tenu du positionnement « premium » d’Alfa Romeo, on s’attendait évidemment à des tarifs plus élevés que ceux des modèles citadins similaires du groupe Stellantis. Ils sont effectivement élevés pour la version essence à hybridation légère de base, affichée à 29 500€ en finition « Junior » avec son moteur essence 1,2 litre de 136 chevaux à boîte automatique à double embrayage alors qu’elle coûte 26 500€ sur le Jeep Avenger. Mais dans le même temps, un Peugeot 2008 doté du même moteur se négocie à partir de 30 900€.

Même constat pour la variante électrique de 156 chevaux (à batteries de 54 kWh), dont le prix démarre à 38 500€ sur le SUV italien. Vous voulez le même groupe motopropulseur sur le E-2008 ? C’est 40 250€. Même si le Français est plus gros, on s’étonne de le voir plus cher que le Junior. Surtout que dans sa finition « Junior » de base, l’Alfa Romeo embarque déjà un bon niveau d’équipement avec le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes en alliage de 17 pouces ou la climatisation automatique.

46 900€ pour la version sportive électrique de 240 chevaux

Également disponible avec un moteur électrique poussé à 240 chevaux (Junior Elettrica Veloce), le SUV s’affiche à 46 900€ avec ces éléments pour garder le bonus écologique français. Là, ça fait tout de suite beaucoup plus cher même si on espère que les performances et les sensations de pilotage justifient ce prix.

Les premières livraisons de l’Alfa Romeo Junior sont prévues pour la rentrée 2024 chez nous.