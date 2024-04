L'Abarth 600e (2024) veut vous impressionner

Vous adorez les vraies petites Abarth pétaradantes à l’ancienne ? Hélas, elles n’existent plus. Depuis la disparition de la 500 Abarth dans ses versions 595 / 695, la division sportive de Fiat ne commercialise plus que sa variante « épicée » de la 500e. Une auto se contentant de 155 chevaux, un chiffre quand même un peu juste pour prétendre à de vraies performances de GTI sachant qu’au même prix (elle coûte 36 900€), la « grosse » MG X-Power de 435 chevaux fait office de véritable catapulte en comparaison.

Mais un second modèle électrique plus gros et plus puissant s’avance chez Abarth : le 600e, déjà commercialisé chez Fiat depuis l’année dernière, dans une déclinaison poussée à 240 chevaux. La marque au scorpion vient de dévoiler de nouvelles images de la voiture, avec une vue de l’intérieur permettant de découvrir sa planche de bord et une autre montrant le trois quarts arrière. Dans l’image de tête, elle est même en train de glisser sur circuit. Elle se retrouve probablement dans cette position à la suite d’un gros coup de volant à l’inscription sachant qu’elle ne peut pas le faire « à l’accélérateur » : rappelons qu’il s’agira d’une simple traction, pourvue tout de même d’un blocage de différentiel mécanique pour garantir un bon niveau d’efficacité. Ce groupe motopropulseur se retrouvera aussi sous le capot de la prochaine Lancia Ypsilon HF et de l’Alfa Romeo Milano dotés de la même architecture technique.

Présentation officielle cet été

Abarth donne rendez-vous à l’été prochain pour la présentation officielle de son 600e. Il s’imposera comme le pionner des SUV citadins électriques sportifs, une catégorie sans doute appelée à s’étoffer dans les années à venir. Avec des prix qui, on l’espère, ne dépasseront pas les 40 000€.