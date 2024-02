Et voici l'Abarth 600e, un petit SUV électrique musclé

Le Fiat 600e est un gentil petit crossover urbain, commercialisé par le constructeur italien depuis l’année dernière. Disponible au choix avec un groupe motopropulseur entièrement électrique de 156 chevaux ou un petit bloc essence de 100 chevaux, il reprend des dessous proches de ceux des autres SUV citadins du groupe Stellantis.

Il aura prochainement droite à une variante plus musclée, qui se glissera dans la gamme d’Abarth et non pas de Fiat. Si la 500 au scorpion déjà vendue par la division sportive italienne se contente de 155 chevaux, ce crossover vitaminé devrait grimper jusqu’à 240 chevaux d’après les dires des dirigeants d’Abarth. Et c’est précisément le véhicule qui s’expose dans la photo ci-dessus relayée sur Instagram par roadcar19, probablement prise lors du tournage d’une séquence officielle quelque part en Italie. L’occasion d’observer les traits assez musclés de la bête avec des ailes élargies, un bouclier avant très ajouré et un gros béquet de toit à l’arrière.

Un cousin chez Alfa Romeo

Rappelons que le Milano, le futur crossover urbain d’Alfa Romeo dont la présentation officielle est prévue pour cette année, disposera du même groupe motopropulseur électrique de 240 chevaux. L’imminente Lancia Ypsilon, la citadine marquant le grand retour de la marque à l’international, doit également s’emparer de ce groupe motopropulseur.