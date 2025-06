Stellantis veut rassurer ses clients en proposant une nouvelle garantie sur toutes ses marques

« Dans sa quête constante d’excellence et de satisfaction client, Stellantis France propose une garantie étendue jusqu’à 8 ans ou 160 000 km à ses clients qui respectent le programme d’entretien dans les ateliers agrées de son réseau officiel ».

Voici ce qu’annonce le groupe afin de rassurer la clientèle. Affaire Takata, gros soucis de fiabilité sur ses moteurs PureTech qui a entraîné Stellantis à ouvrir une plateforme d’indemnisation et à étendre sa garantie, pépins à l’encontre du diesel BlueHDi, la confiance avec la clientèle est pour le moins altérée.

Si cette extension de garantie est gratuite, elle est toutefois soumise à une condition : celle d’entretenir votre voiture dans le réseau de la marque. Pas question d’effectuer une petite révision dans un centre auto ou chez votre garagiste habituel sous peine se voir refuser cette extension. C’est aussi pour le réseau du groupe un moyen d’assurer davantage d’activité.

Toutes les motorisations couvertes

À noter que ce programme couvre aussi bien les véhicules utilitaires que les voitures particulières, thermiques, hybrides et électriques.

En revanche, le groupe distingue deux catégories puisque la garantie des marques Alfa Romeo, Ds et Lancia s’applique sur l’infodivertissement, l’assistance routière et la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie. Les autres marques (Abarth, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Peugeot et Opel) bénéficient d’une couverture standard.

Ce type de programme n’est pas nouveau dans l’automobile. Depuis fin 2023, Nissan propose la garantie Nissan Privilège pouvant courir jusqu’à 8 ans ou 160 000 km à condition d’avoir entretenu sa voiture dans le réseau. Détail important, cette garantie ne couvre que le groupe motopropulseur. Chez Dacia, il est possible d’élargir la couverture jusqu’à 7 ans ou 150 000 km.