Futur SUV DS N°7 : à quoi faut-il s’attendre ?

Née en 2014, la marque DS Automobiles avait de l’ambition : devenir une marque premium capable de concurrencer le trio allemand constitué des marques Audi, BMW et Mercedes. Après plus de dix ans, force est de constater que cet objectif est loin d’être atteint même si la marque a désormais sa place dans le segment des marques automobiles premium.

Afin de faire parler d’elle et montrer tout son savoir-faire, DS Automobiles a osé un design original pour la carrosserie de ses modèles et des intérieurs très luxueux. Il est vrai que les récents modèles, comme les DS N°4 et surtout le SUV coupé DS N°8 ne passent pas inaperçus dans le paysage automobile français et européen et sur leur style, les avis sont partagés.

Trois voitures dans le top 100 en France

Depuis 2022, la marque de luxe française place trois de ses modèles dans les cent premiers modèles vendus en France avec des chiffres de vente relativement modestes. Il s’agit des DS 3, DS N°4 et DS 7. Si la DS N°4 (qui se nommait DS 4 avant son restylage) est récente, les DS 3 et Ds 7 sont des voitures assez « anciennes » (la DS 3 date de 2018, le DS 7 « Crossback » de 2017) et vont changer de nom (DS N°3 et DS N°7) en changeant de génération.

Changement de catégorie pour la DS N°3, pas pour le DS N°7

Pour la nouvelle génération de DS N°3 ce sera une sorte de retour aux sources puisqu’au lieu d’être dotée d’une carrosserie de SUV, elle va se transformer en berline comme la première génération de DS 3 née en 2009 et qui était à l’époque intégrée dans la gamme du constructeur aux chevrons. Elle se nommait alors Citroën DS3, avant que la marque DS Automobiles ne prenne son envol et devienne autonome tout en restant dans le giron de PSA puis du groupe Stellantis. En ce qui concerne, le SUV DS 7 qui va devenir DS N°7 en changeant de génération, il va conserver sa carrosserie de SUV. Celle-ci sera profondément modifiée pour correspondre avec la nouvelle identité stylistique de la marque inaugurée par le SUV coupé DS N°8.

Un concept-car innovant

Le design original du SUV DS N°8 est fortement inspiré de celui-ci du concept-car Aero Sport Lounge (ASL) qui a été dévoilé en 2020. Le DS N°8 reprend l’essentiel des lignes de celui-ci, y compris le profil atypique de l’étude de style. C’est principalement la partie arrière avec la ligne de toit fuyante qui sera très différente sur le futur modèle DS N°7, tandis que l'avant du modèle sera en revanche proche du N°8. Le DS N°7 qui sera lancé à vers la mi-2026, sera toujours un modèle familial avec un hayon vertical afin de disposer d’une garde au toit importante pour les places arrière et d’un volume de coffre assez conséquent. Aujourd'hui, la capacité de coffre du DS N°8 est de 620 litres (588 litres pour les électriques à grosse batterie) alors que l’actuel DS 7 affiche 541 litres, le nouveau DS N°7 devrait faire aussi bien que le N°8, voire un peu mieux.

Evolution de politique

Avant l’arrivée du DS N°8, la marque DS Automobiles avait indiqué que le passage tout électrique se ferait avec ce modèle, mais la politique du constructeur a évolué depuis. En effet, le passage au tout électrique a été mis à mal par les chiffres de vente révisés à la baisse des modèles dotés d’une batterie. Afin de relancer les ventes et assurer ainsi la pérennité de la marque, DS Automobiles a été obligée de revoir sa copie. Mais pour cela il faudra attendre 2026 pour voir apparaître sous le capot du N°8, les moteurs thermiques électrifiés du Peugeot 3008, un moteur MHEV de 145 ch et sans doute un hybride rechargeable de 195 ch.

Électriques et thermiques sous le capot

Le futur DS N°7, n’échappera pas à la nouvelle politique « moteurs » de DS Automobiles. Les motorisations thermiques électrifiées seront donc empruntées au Peugeot 3008 : MHEV de 145 ch et PHEV de 195 ch avec une autonomie électrique de 80 km. Et il y aura aussi le trio de motorisations électriques du N°8. Le N°7 aura droit à une motorisation électrique de 230 ch (animant les roues avant) associée à une batterie d’une capacité nette de 74 kWh, une motorisation (Long Range) de 245 ch viendra compléter l’offre avec une batterie de 97,2 kWh, puis la même batterie animera une version « Long Range » à deux électromoteurs (transmission intégrale) d’une puissance cumulée de 350 ch. En ce qui concerne les autonomies de ces versions électriques du DS N°7, elles devraient être les mêmes que pour celles du N°8, soit 550 km pour le modèle de 230 ch, 750 km pour l'électromoteur de 245 ch et 688 km pour la version à quatre roues motrices.

Intérieur de N°8 pour le N°7

Le nouveau SUV DS N°7 reprendra à son compte le mobilier du N°8. Ainsi à bord on trouvera une planche de bord très horizontale dont le moindre détail est soigné et les matériaux d’excellente facture. Le volant original doté de quatre branches voisinera avec une instrumentation numérique et un large écran de 16 pouces pour l’infodivertissement. De larges fauteuils accueilleront confortablement les occupants des places avant tandis que la large banquette et la garde au toit augmentée (par rapport au N°8) devraient permettre à de grands gabarits d’être à l’aise. Espérons cependant que les assises et dossiers soient moins fermes que sur le N°8. Il y aura toujours des équipements spécifiques (en option ou avec les finitions les plus haut de gamme) comme la suspension pilotée assistée d’une caméra qui lit la route, le chauffage de nuque pour les passagers avant, la vision tête haute en couleur, etc.

Une production italienne

Sauf retard toujours possible, le futur SUV DS N°7 devrait arriver vers la mi-2026 sur le marché, mais il ne sera plus produit en France. En effet, alors que l’actuel DS 7 sort de l’usine PSA de Mulhouse, le nouveau DS N°7 sera produit aux côtés du N°8 dans l’usine italienne de Melfi. C’est la conséquence du « Plan Italie » proposé par Stellantis qui prévoit un investissement de deux milliards pour les usines italiennes du groupe. Une usine de Melfi qui accueillera aussi la future Lancia Gamma, un crossover dont le profil devrait être proche de celui du DS N°8.

Bilan La marque de luxe à la française avant son passage au tout électrique va conserver jusqu’en 2030, voire au-delà, des motorisations thermiques électrifiées afin de maintenir un niveau de vente acceptable pour les grands modèles de la gamme. Pour ces modèles vendus à un tarif élevé, DS Automobiles (comme l’ensemble du groupe Stellantis) va faire un effort particulier en direction des professionnels du transport de personnes, les clients flottes et sociétés. Avec le nouveau DS N°7, la future DS N°3 (qui ne devrait être qu’électrique) et les DS N°8 et N°4, la marque française DS Automobiles espère enfin, devenir incontournable dans le secteur du luxe automobile et ainsi prouver au groupe Stellantis qu’elle a tout à fait sa place dans le portefeuille du groupe franco-italo-américain.

Le futur SUV DS N° 7 en dix points

Nouvelle génération du DS 7 (première génération 2017 : DS 7 Crossback)

Prendra la dénomination DS N°7

Arrivée prévue à la mi-2026

SUV familial, cinq portes, cinq places

Production à Melfi (Italie)

Plateforme STLA Medium

Motorisations thermiques électrifiées : MHEV de 145 ch et PHEV de 195 ch

Motorisations électriques : 230 ch (traction), 245 ch (traction, Long Range), 350 ch (Intégrale, Long Range)

Autonomies électriques : 195 ch PHEV (80 km), 230 ch (550 km), 245 ch (750 km), 350 ch (688 km)

Tarif : à partir de 55 000 €*

*Estimation