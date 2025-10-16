La DS N°8 rate la cinquième étoile au crash-test

L’EuroNCAP, organisme indépendant mesurant la sécurité passive et active des voitures neuves proposées sur le marché en Europe, vient de dévoiler sa dernière salve de véhicules testés.

Comme d’habitude, il y a de nombreux modèles ayant décroché la note maximale de cinq étoiles : le dernier Audi Q3, par exemple, mais aussi le nouveau BMW X3, le Cadillac Optiq, le Hongqi EHS5, l’Ebro S800 et son frère le S700, la Volkswagen Golf 8, la Skoda Octavia, la Cupra Born, la Mazda 6e, l’IM IM5 et le nouveau MG S6 qui n’a d’ailleurs même pas été dévoilé officiellement.

La DS N°8 à quatre étoiles

Alors que cette dernière promotion a montré des résultats particulièrement décevants pour la Dongfeng Box, une petite citadine électrique chinoise pas encore connue par nos contrées notée à seulement 3 étoiles, le nouveau haut de gamme de Ds Automobiles n’a pas non plus été récompensé de la note maximale.

La nouvelle DS N°8 obtient en effet quatre étoiles et non pas cinq. La familiale française électrique est louée pour son bon niveau de sécurité générale, mais elle souffre tout de même de quelques faiblesses en cas de choc. Le torse des passagers arrière, par exemple, ne serait pas aussi bien protégé que dans des véhicules notés cinq étoiles. L’EuroNCAP critique aussi l’absence de système de détection d’inattention au volant ainsi que l’absence de système de détection des occupants à l’arrière de la voiture. Le mois dernier, déjà, la nouvelle BMW Série 1 n’avait obtenu que quatre étoiles elle aussi.

Le « vieux » Volkswagen T-Cross à trois étoiles

A noter que l’EuroNCAP a également mesuré le vieillissant Volkswagen T-Cross, commercialisé sur notre marché depuis 2018. Il n’obtient que trois étoiles sur cinq, sachant que les critères de notation ont évolué depuis son arrivée et sont désormais plus sévères.