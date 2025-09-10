Les surprises de la dernière promo des crash-tests
Dans la dernière promotion des tests de sécurité de l’EuroNCAP, les nouvelles marques chinoises s’en sortent avec cinq étoiles et certains modèles comme le nouveau Citroën C5 Aircross ou la dernière BMW Série 1 n’obtiennent que quatre étoiles. La MG3, de son côté, présente même un risque de sécurité assez inédit.
Organisme indépendant mesurant la sécurité active et passive des voitures neuves vendues sur le marché européen, l’EuroNCAP vient de passer en revue plusieurs nouveaux modèles dans ses procédures de crash-tests et autres mesures.
Comme souvent avec les modèles modernes testés par l’EuroNCAP, de nombreux véhicules parviennent à la note maximale de cinq étoiles : l'Audi Q4 e-tron, le Mini Aceman, le Hyundai Ioniq 9, la Mini Cooper ou encore le Volkswagen ID.Buzz.
Les marques chinoises, dont certaines sont encore inconnues par nos contrées, s’illustrent aussi une nouvelle fois : cinq étoiles pour la petite citadine électrique Firefly du groupe Nio, le SUV Smart #5, la berline électrique IM IM6, le SUV hybride rechargeable Lynk & Co 08, l’Aion V, l’Exlantis ES et la petite BYD Dolphin Surf. Même les deux nouveautés de la marque turque Togg, la berline T10F et le SUV T10X, décrochent la meilleure note possible.
Plusieurs déceptions européennes et japonaises
La Bmw Série 1, le Citroën C5 Aircross, le Suzuki e-Vitara et son cousin le Toyota Urban Cruiser se contentent de quatre étoiles : la compacte allemande est pénalisée par une faiblesse au niveau de la protection de la jambe gauche et du buste, la sécurité de ce dernier point étant aussi montré du doigt pour les deux SUV électriques japonais. Pour le Français, enfin, c’est la protection piéton et le fonctionnement des aides à la conduite qui posent un problème.
Dans le cas de la MG3, également notée à quatre étoiles, la voiture souffre d’un « problème rare et sérieux » au niveau de son siège, qui peut se tordre en partie pendant le choc ce qui peut augmenter les blessures au niveau de la jambe droite du conducteur. L’EuroNCAP explique d’ailleurs être en lien avec le constructeur MG pour éclaircir ce problème, pouvant potentiellement déboucher sur une campagne de rappel.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération