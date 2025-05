1. Le Lynk & Co 08 est un gros SUV à l'autonomie record et au prix excessif

EN BREF SUV hybride rechargeable Autonomie électrique de 200 km Autonomie totale de + de 1000 km A partir de 53 995€ Malus masse de 3 760€

On ne vous jettera pas la pierre si vous ne connaissez pas la marque Lynk & Co. Lancée en Europe en 2020, cette enseigne du groupe Geely misait à l’origine sur le 01, un SUV hybride rechargeable compact proposé dans des formule de location sans engagement. Cinq ans plus tard et alors que Lynk & Co n’a atteint que de faibles volumes de vente sur le Vieux continent, Geely mise aussi sur ses autres marques Zeekr, Polestar et Lotus en plus de Volvo et Smart (que le groupe possède à 50% depuis sa montée à l’actionnariat de Mercedes-Benz) pour grapiller des parts de marché.

La cohabitation de toutes ces marques paraît délicate : Lotus vient de se réinventer et Polestar, Zeekr et Lynk & Co cherchent à se construire une image en partant de nulle part. Elle semble d’autant plus difficile à suivre que ces deux dernières marques utilisent des codes stylistiques très proches et proposent des modèles similaires (le Zeekr X et le Lynk & Co 02 reposent sur la même base technique et se ressemblent beaucoup).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Après le SUV compact hybride rechargeable 01 (récemment amélioré) et le SUV urbain électrique 02, Lynk & Co lance en tout cas un troisième modèle sur le marché français : le 08 prend la forme d’un gros SUV hybride rechargeable familial, plus massif qu’un Tesla Model Y électrique ou ses rivaux compacts électrifiés des autres marques chinoises (BYD Seal U DM-i, MG EHS, Leapmotor C10 REEV). Long de 4,82 mètres, il affiche un design sans surprises et reprend les codes des précédents modèles de Lynk & Co…mais aussi de Zeekr.

Des batteries gigantesques

Il utilise des batteries absolument énormes : 39,6 kWh de cellules installées sous le plancher, soit le double des SUV hybrides rechargeables récents et quasiment l’équivalent d’une batterie entière de Citroën ë-C3 ! De quoi revendiquer une autonomie maximale WLTP de 200 kilomètres alors que ses rivaux dépassent à peine les 100 kilomètres dans le meilleur des cas.

Ce 08 met bien évidemment le paquet sur la présentation intérieure, avec de très beaux habillages et autres efforts d’attention dans son habitacle. On y trouve de jolis matériaux sur la planche de bord et le haut des contreportes, mais on remarque tout de même qu’il ne va pas aussi loin en la matière que les modèles familiaux de BYD : ici, la partie basse de la console centrale ou la zone inférieure des contreportes conservent du plastique dur alors qu’elles sont tapissées de cuir ou de plastique moussé dans un BYD Sealion 7 par exemple.

C'est beau et spacieux, mais...

Le 08 affiche comme il se doit une énorme tablette tactile centrale de 15,6 pouces, dont l’interface fonctionne avec Android Operating Systems mais se passe des services Google connectés (préférant une classique compatibilité Apple Caplay et Android Auto). Cet énorme écran central côtoie un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et un volant au design sportif.

Les places arrière offrent énormément de volume et bénéficient d’une assise très agréable, mais le coffre ne bat pas des record avec ses 540 litres et son compartiment inférieur permettant seulement d’y glisser les câbles de recharge. Un « petit » Peugeot 3008 possède une soute à bagages plus généreuse.

Malus masse 2025 français du Lynk & Co 08 : 3 760€