Le Lynk & Co 08 est un gros SUV à l'autonomie record et au prix excessif

Une fois démarré en actionnant simplement le petit levier de la transmission, le Lynk & Co 08 laisse le choix entre le mode « Pure » 100% électrique, le mode Hybrid combinant plus souvent l’énergie électrique et thermique ainsi que le mode « Power » permettant d’obtenir les meilleures performances possibles.

Première constatation au volant du 08 sur les routes secondaires du réseau suédois, le bloc thermique se réveille même en mode « Pure » lorsqu’on écrase à fond la pédale de droite (mais il se fait à peine entendre) une fois en marche). Sous le capot, le groupe motopropulseur revendique 340 chevaux en puissance maximale cumulée. Ce groupe motopropulseur s’articule autour d’un 4 cylindres turbo essence 1,5 litres de 137 chevaux conçu par Aurobay (la division « moteurs thermiques » du groupe Geely), d’un moteur essence de 208 chevaux positionné sur le train avant et d’un second petit moteur électrique servant à « générer de l’énergie pour les batteries » d’après l’équipe technique de Lynk & Co consultée sur place.

Le 08 s’apparente bien à un véhicule hybride rechargeable et non pas à un modèle électrique doté d’un prolongateur d’autonomie : selon les situations de conduite, le train avant (pas de transmission 4x4 disponible) est propulsé par le moteur électrique principal mais le bloc thermique se connecte aussi parfois aux roues. Ces deux moteurs transmettent leur puissance via une boîte à trois vitesses.

Performant mais peu réactif

Sur les routes souvent bosselées de notre parcours d’essai, le 08 paraît confortable malgré sa mollesse de suspension. Dépourvu d’amortissement piloté, il donne l’impression d’un véhicule assez raffiné et ne manque pas d’agrément en conduite tranquille. En revanche, il faut composer avec une réactivité très moyenne du groupe motopropulseur lors des fortes sollicitations, même lorsqu’on active le mode Power : la réponse du moteur électrique est immédiate à l’écrasement de la pédale de droite, mais pas celle du moteur thermique qui a besoin de plusieurs secondes pour fournir les performances maximales.

En la matière, le Lynk & Co 08 rappelle un peu le fonctionnement du MG EHS : les performances sont là mais elles ne s’obtiennent pas de manière instantanée. Peut-être plus confortable que ce dernier (il faudrait les comparer sur les mêmes routes pour en avoir le cœur net), il paraît en revanche moins dynamique dans les virages. Sur ce plan, on reste en tout cas très loin de l’excellence du groupe motopropulseur hybride rechargeable des récents Volkswagen Tiguan et autres Cupra Terramar, devenus la référence pour ceux qui recherchent les meilleures performances possibles et de bonnes sensations de conduite dès que le rythme augmente.

180 km d’autonomie électrique dans des conditions favorables

Et l’autonomie, alors ? D’après nos constatations, le 08 peut dépasser les 180 km en conduite 100% électrique ce qui surclasse largement tous les modèles hybrides rechargeables du genre (souvent limités à une centaine de kilomètres au maximum). Précisons tout de même que nous n’avons que très rarement dépassé les 110 km/h sur notre parcours composé essentiellement de routes secondaires : tout l’inverse de l’essai autoroutier du Leapmotor C10 REEV beaucoup moins avantageux pour ce genre de véhicule lors de notre prise en main. Au terme de cette conduite électrique où le moteur thermique n’a été démarré que quelques instants à pleine charge, le tableau de bord affichait une consommation électrique de 20 kWh/100 km.

La bonne nouvelle, c’est que rouler avec un 08 aux batteries totalement déchargées n’impose visiblement pas de se contenter de performances ridicules. Nous avons même étrangement mesuré un 0 à 100 km/h légèrement meilleur avec les batteries vides (7,8 secondes au lieu de 8,3 secondes un peu plus tôt en mode Power), mais il faudrait pouvoir conduire le véhicule sur l’autoroute sur plusieurs dizaines de kilomètres à 130 km/h avec ses batteries déchargées pour vérifier qu’il ne finit pas par « sombrer » dans ces conditions, uniquement propulsé par son modeste moteur thermique. Sur la petite cinquantaine de kilomètres parcourus dans des conditions favorables (route secondaire et autoroute à 110 km/h maximum), nous avons relevé 7 litres aux 100 km de carburant consommé avec ces batteries vides. Un chiffre assez classique chez les SUV familiaux hybrides rechargeables modernes.