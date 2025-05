Le Lynk & Co 08 est un gros SUV à l'autonomie record et au prix excessif

Avec un prix de base fixé à 53 995€ (et une finition haut de gamme de notre modèle d’essai à 57 995€), le Lynk & Co 08 se positionne très au-dessus des SUV familiaux hybrides rechargeables de chez BYD (Seal U DM-i à partir de 37 500€), Leapmotor (C10 REEV à 37 400€) et MG (EHS démarrant à 37 990€), certes moins gros et moins puissants (mais à peine moins habitables et disposant d’un plus gros coffre). Il coûte aussi plus cher que leurs rivaux européens du genre du Peugeot 5008 (à partir de 45 490€), de l’Opel Grandland Plug-in (à partir de 43 990€ avant remise) ou même des Volkswagen Tiguan eHybrid et autres Cupra Terramar, facturés plus de 53 000€ en prix de base (mais fortement remisés actuellement). Très puissant lui aussi, le Toyota Rav4 (50 450€) et son cousin de chez Suzuki revendiquent le même positionnement tarifaire mais avec là aussi de grosses remises.

Même le gros Hyundai Santa Fe hybride rechargeable coûte à peine plus cher (59 700€). Rappelons que ce dernier peut accueillir sept occupants contrairement au Lynk & Co).

A retenir : trop cher

L’idée de disposer de batteries aussi grosses paraît séduisante sur le papier : elle permet réellement d’utiliser son gros SUV hybride rechargeable comme un vrai véhicule 100% électrique même sur de longs trajets et ce dernier semble se comporter aussi beaucoup mieux qu’un Leapmotor C10 REEV une fois les batteries déchargées. Mais avec un prix aussi élevé et l’absence d’option à sept places, le rapport prix-prestations de ce nouveau SUV nous paraît très moyen malgré sa jolie finition intérieure et son bon niveau d’agrément. Qu’il coûte plus cher qu’un MG EHS ou un BYD Seal-U DM-i paraît logique, mais pas avec 17 000€ de différence. Surtout qu’il doit composer avec un gros malus « masse » 2025 à cause de ses 2 112 kg à vide (norme européenne) : 3 760€. Bref, impossible pour nous de conseiller ce véhicule à moins que Lynk & Co ne propose de généreuses remises (ou des offres de location attractives dont on ne connaît pas le détail pour l’instant).

Caradisiac a aimé

Le confort et la finition

L'autonomie électrique réelle

Pas de grosse perte de performance une fois les batteries vides

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix trop élevé

La malus masse

Inertie du groupe motopropulseur