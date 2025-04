Le Nissan Juke II est-il aussi fiable qu'il est fort en style ?

En bref

Lorsque ce nouveau Juke apparaît à la rentrée 2019, il doit séduire au premier coup d’œil celui qu’il remplace, tout en améliorant ses prestations et faire oublier certains défauts.



Pour le premier objectif, le choc visuel n’est pas aussi important. Tout d’abord, le Juke de 2010 avait fait très fort à l’époque. Ensuite, la concurrence s’est réveillée entre-temps avec des modèles également fort en design. Néanmoins, il conserve son style à part entière et se remarque dans la circulation.



Pour le second objectif, il revoit sa présentation intérieure avec une qualité de présentation nettement supérieure. S’installer à l’arrière n’est plus une punition et son coffre devient enfin logeable, tant que l’on ne choisit pas la motorisation hybride. Une chaîne de traction qui mettra du temps à épauler le petit trois cylindres. Un moteur peu convaincant sur route qui a dû faire cavalier seul pendant trois années.

En revanche, il a su s’adapter à son époque en adoptant des équipements modernes puisque le deuxième niveau de finition Acenta profite de la caméra de recul, du système audio avec écran tactile de 8 pouces, de la commande vocale ou encore d’Apple CarPlay et Android Auto. La version N-Connecta va plus loin avec le frein à main électrique, la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé, le combiné d’instrumentation de 7 pouces…



Quant au niveau Tekna, il profite de la conduite autonome de niveau 2, de la caméra 360° ou encore de sièges avant chauffants.



Il profite d’une série spéciale Enigma (limitée à 500 exemplaires) basée sur le niveau N-Connecta et inaugure la compatibilité avec Amazon Alexa. Elle se distingue également par ses combinaisons de couleurs (blanc lunaire ou gris squale avec toit noir) et les jantes de 19 pouces noires.



Partenaire des studios Warner Bross, la marque sort le Juke Kiiro à l’occasion de la sortie du film Batman en janvier 2022. Si le kiiro, jaune en japonais, se retrouve sur le bas des boucliers et la base des portières, les teintes sombres sont à l’honneur (carrosserie grise et jantes noires).



Début 2024, le Juke a droit à une mise à jour. Hormis une teinte jaune rappelant les débuts, l’extérieur du SUV reste identique. C’est en ouvrant la porte que les changements sautent aux yeux. La planche de bord est ainsi profondément revue en adoptant une nouvelle console centrale, un écran tactile plus grand qui passe de 8 à 12,3 pouces. Ce dernier est par ailleurs mieux intégré au mobilier. Pour ne rien gâcher, la finition s’améliore avec des matériaux de meilleure qualité.



Ce Juke devrait laisser sa place à une nouvelle génération dès l’année prochaine.