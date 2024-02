Nissan Juke : un dernier restylage avant disparition ?

Il a inventé un genre. Car le premier SUV urbain, c’est lui : le Nissan Juke. Apparu en 2010 sous les yeux d’une presse incrédule à l’époque qui ne lui donnait aucune chance avec son design torturé, il a fait un carton, plus en raison de son format que de son dessin. Un succès tellement retentissant que l’ensemble des concurrents lui a emboîté le pas, au point où il est retombé dans un certain anonymat, dont la seconde génération, lancée en 2019, ne l’a pas totalement extirpé.

Alors le Juke 2 a un peu disparu des radars, et ses ventes ont à peine dépassé les 5 000 exemplaires au premier semestre 2023. Il faut dire qu’avec deux moteurs seulement, un trois-cylindres essence 1.0 DIG-T délivrant 114 ch et le bloc hybride d’origine Renault de 145 ch, celui qui se niche dans le Captur, la gamme est restreinte.

Le restylage qui est présenté ces jours-ci tombe donc à pic pour redorer un peu les carnets de commandes. Si le terme de restylage s’applique vraiment à ce Juke 2 phase 1. Car à l’extérieur, l’engin se contente d’un coup de pinceau, avec une nouvelle couleur jaune qui est censée rappeler celle des tout débuts, celle de la gloire d’antan. Les deux moteurs restent eux aussi inchangés.

Un habitacle vraiment différent

Hormis cette teinte flashy, baptisée « jaune tonic », il faut ouvrir la portière pour se rendre compte des différences. Et elles sont nombreuses. La planche de bord est redessinée, et l’écran est agrandi. Ils sont même deux. Le central, tourné vers le conducteur, mesure 12,3 pouces et dispose de nouvelles fonctionnalités, une meilleure qualité de connectivité et une reconnaissance vocale. Le second, qui regroupe l’instrumentation devant le conducteur, a la même taille que le premier.

Le constructeur nous promet également une finition et des matériaux de garniture en hausse ainsi qu’une version N-Sport, qui n’aura de sportive que ses quelques touches de design ajoutées. Mais tous ces changements, mais aussi les nouveaux tarifs, nous irons les vérifier dans deux petits jours, en auscultant de près toutes les promesses de ce "nouveau" et peut-être dernier Juke, puisque la marque a affiché son intention de ne plus présenter de modèles thermiques, en commençant par la future Micra dès l'an prochain. À moins, bien sûr, qu'un Juke 3 EV soit déjà dans les cartons.