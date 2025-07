Près de 3 000 Citroën électriques rappelées en France

Depuis quelques semaines, les propriétaires de certains véhicules électriques arborant le double chevron sur leur calandre sont contactés par le constructeur. Ce dernier vient, en effet, de constater qu’une part de sa production s’était vue installer un logiciel défectueux, parmi ceux qui régissent le fonctionnement de la batterie haute tension.

Ce programme informatique est celui qui est censé empêcher l’arrêt brutal du moteur lorsque le véhicule circule. En cas de défaillance, le mode qui indique que l’auto est prête à rouler suite à un démarrage peut ainsi ne pas s’activer. Lorsque celle-ci circule, des pertes de puissance et/ou un arrêt brusque du moteur ne sont pas à exclure.

Mesures immédiates

Le risque d’accident n’étant pas négligeable, Citroën rappelle donc les 2 984 voitures qui, en France, sont potentiellement touchées par ce problème. Dans le cadre de cette opération, qui porte le matricule NT2, il s’agit de C4 produites entre le 3 mai 2022 et le 15 mars 2023, de C4 X assemblées à compter du 18 août 2022 et du 2 mars 2023, de Berlingo fabriqués entre le 6 mai 2022 et le 3 avril 2023 et de SpaceTourer et Jumpy sortis de chaîne entre le 14 décembre 2022 et le 2 mars 2023

Immobilisation limitée

Il s’agit, sur ces véhicules, de mettre à jour le logiciel de surveillance de la batterie. Une opération peu chronophage puisque Citroën annonce une durée d’immobilisation inférieure à une demi-heure.