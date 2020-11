Essai vidéo - Citroën ë-C4 : que vaut la première (vraie) voiture électrique de Citroën ? 

En bref Berline compacte électrique A partir de 35 600 € Autonomie : 350 km

Cette fois-ci, c’est la bonne. Citroën n’a rien d’un débutant dans le domaine de la voiture électrique puisqu’il commercialise depuis 10 ans une citadine zéro émission, la C-Zero, mais cette fois-ci, la marque française lance une offensive à grande échelle. Une offensive commune au groupe PSA, qui a débuté il y a quelques mois avec l’Ami, une voiture sans permis à petit prix, et qui prend pleinement son envol aujourd’hui avec la ë-C4, une berline compacte 100% électrique.

Berline ? rien n’est moins sûr quand on la regarde. Comme Citroën ne fait rien comme tout le monde surtout quand il s’agit de design, la marque mélange les genres. Une pincée de SUV, quelques doses de coupé, les éléments de style sont nombreux et assumés de la part du constructeur qui souhaite amener une proposition audacieuse sur un marché où la clientèle est généralement réputée frileuse. La marque fait coup double puisque cette version électrique, baptisée ë-C4, est lancée au même moment que la C4 thermique qui signe le grand retour de Citroën sur le segment des berlines compactes, après une expérience peu concluante avec la C4 Cactus en 2014.

PSA poursuit dans la voie de sa stratégie multi-énergie qui consiste à proposer sous une forme identique de l'essence, du diesel et de l'électrique. La nouvelle Citroën ë-C4, produite à Madrid aux côtés de la C4 « normale », n’échappe pas à la règle. Les seuls éléments qui permettent de distinguer son fonctionnement électrique sont la trappe de recharge sur l’aile arrière gauche et le marquage ë-C4 au niveau du coffre. Tout le reste est identique à la C4 thermique. Les feux en forme de V, les airbumps, le profil de coupé et cette partie arrière spectaculaire, tous les éléments de style forts en caractère sont présents.

A bord aussi, la présentation est très proche des versions thermiques. Le contraste avec l'extérieur est d’ailleurs surprenant tant elle est sobre. La présentation des matériaux est valorisante et le contenu technologique sans concession. On retrouve ainsi une minuscule instrumentation numérique couplée à un affichage tête haute et sur le côté un écran tactile de 10’’ sans bordures. Le système se montre rapide dans son fonctionnement et sa présentation. Il est compatible Android et Carplay et contient une interface spécifique à cette version 100% électrique avec notamment le suivi des flux d’énergie, la consommation, programmation de la charge, etc. Le passager avant a droit sur les versions haut de gamme à une tablette nomade. En effet, Citroën a développé un inédit système de support rétractable directement intégré dans la planche de bord pour fixer une tablette nomade de type iPad qui elle n’est pas fournie avec la voiture. Enfin, Citroën a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour le chauffage et la ventilation. Un chauffage alimenté par une pompe à chaleur livrée de série et très pratique, pour ne pas faire fondre l’autonomie à vue d’oeil.

Reprenant la base technique de la plateforme e-CMP du groupe PSA, la ë-C4 loge ses batteries au même endroit que sa cousine la Peugeot e-2008, à savoir sous le plancher. Résultat : il n’y a pas de perte de place pour les passagers ni les bagages. L’espace aux jambes à l’arrière est généreux pour deux adultes qui prendront plaisir à s’installer sur une banquette moelleuse à l’assise bien creusée. Toutefois, la ligne de toit inclinée donne une sensation (très tendance) de confinement. Dans le coffre c’est pareil. Le volume est similaire à la C4 normale malgré la présence de batteries, à savoir 380 litres de base, ce qui est dans la moyenne du marché. Dans ce domaine c’est réussi.

En tant que membre du groupe PSA, la C4 partage sa plateforme et sa mécanique avec d’autres électriques comme la Peugeot e-2008 ou le DS3 Crossback e-Tense. A savoir, un moteur électrique de 136 ch installé sur le train avant qui lui autorise une vitesse maximum de 150 km/h et un 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Attention, car cette puissance est exclusivement délivrée une fois le mode Sport enclenché. En mode « Normal », la puissance disponible est de 109 ch et même 82 ch en mode éco. Rassurez-vous, c’est loin d’être catastrophique car la C4 est plutôt légère pour une voiture électrique avec tout juste 1 500 kg sur la balance. Les accélérations sont correctes et soutenues mais soyez tout de même vigilants sur autoroute en phase de dépassement, car vous ne pourrez pas dépasser les 150 km/h.

Le pack de batteries de 50 kWh commun au groupe PSA offre quant à lui une autonomie de 350 km selon le cycle d’homologation WLTP. C’est à ce jour la seule capacité proposée par Citroën sachant que ses concurrentes, les Volkswagen ID3 et Nissan Leaf, proposent plusieurs capacités. L’allemande peut même parcourir, dans sa configuration 77 kWh, jusqu’à 550 km. Il est possible d’augmenter votre réserve grâce au mode « B » (Brake) qui permet d’emmagasiner de l’énergie au lever de pied. Il est placé à côté de la nouvelle commande électrique de « boîte de vitesses ».

350 km d’autonomie pour une voiture de ce gabarit, cela peut effrayer. Car le rayon d’action d’une berline compacte est censé dépasser les remparts de la ville. La nouvelle ë-C4 est capable de dépasser ce cap, mais au prix d’une éco-conduite drastique.

Nous avons réalisé notre essai en mode normal, mode B engagé, avec donc 109 ch à disposition et sans pratiquer l’éco conduite avec tous les équipements de confort en fonction musique, chauffage à 20°C, etc. Précisons que notre test s’est déroulé dans des conditions défavorables pour une voiture électrique avec une température extérieure de 8°C et sur un parcours composé majoritairement de routes secondaires et de voies rapides. Au terme de notre essai, nous avons relevé une moyenne de 19,8 kWh/100 km, ce qui signifie que l’autonomie réelle (dans nos conditions d’essai) se situait entre 250 et 300 km. Ce score répond facilement au kilométrage moyen journalier d’un Français qui est aux alentours de 50 km, mais il ne permet pas de parer à l’imprévu. Selon la saison, le profil de route emprunté et le mode de conduite engagé, il est possible d'atteindre aisément les 350 km.

Citroën est réputée pour maîtriser le confort. Une fois de plus, la marque aux chevrons signe une très belle réalisation. Le challenge est d’autant plus relevé que calibrer une voiture électrique n’est pas une mince affaire en raison du poids important des batteries, logées devant le train arrière. L’amortissement, bien aidé par les butées hydrauliques, est souple et met en avant le confort. Cette souplesse n’est pas excessive et permet à la compacte de conserver une assiette droite à l’attaque d’un virage. Le comportement routier est plaisant et l’adhérence des pneumatiques Michelin e-Premacy, totalement inédits et spécialement conçus pour les véhicules hybrides et électriques (afin d’optimiser l’efficience), nous a convaincus. La position de conduite est légèrement surélevée par rapport à une berline classique et offre un champ de vision large et rassurant. De plus le moelleux et la bonne largeur de l’assise des sièges renforcent le niveau de confort. En prime, ces derniers s'avèrent adaptés aux grands gabarits. En somme l’objectif avancé par Citroën de placer les occupants dans une bulle de confort, est pleinement rempli.

La recharge : de 30 minutes à 24 heures

De série, la ë-C4 est fournie avec un chargeur de 7,4 kW adapté à une wallbox. Celui-ci autorise une charge complète en 7h30. En option (350 €), il est possible d’opter pour un chargeur de 11 kW pour réduire le temps d’attente à 5h00, à condition d’avoir une prise en triphasée. Elle est aussi capable d’encaisser une puissance de 100 kW via sa prise combo qui lui permet de récupérer 80 % en 30 minutes environ. Citroën propose une application « Charge My Car» (ChargeNow) qui donne accès à plus de 170 000 bornes en Europe, les localise et permet de payer votre recharge automatiquement. Vous êtes débité en fin de mois. Ce service est facturé 36 € par an (hors frais de recharge) mais la première année est offerte par le constructeur à ses clients.