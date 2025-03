Il s'est vendu aussi bien voire parfois mieux que la berline certaines années, et ses cotes en occasion sont plus élevées que pour la berline 5 portes. Reste que les deux versions se monnayent cher sur le marché de la seconde main, même quand les kilométrages sont élevés.

Pour le reste, cette Corolla s'est améliorée sur tous les points par rapport à l'Auris. Plus confortable mais toujours dynamique sur la route, mieux insonorisée, mieux gérée au niveau de la sensation de mouliner dans le vide quand on accélère, mieux finie et équipée, elle est aussi indéniablement plus séduisante esthétiquement, que ce soit la berline ou le break. Ce dernier résout aussi un des rares griefs que l'on peut avoir contre la compacte japonaise, à savoir un volume de coffre réduit (361 litres en 1.8, et 313 litres en 2.0). Il offre en effet 598 litres en 1.8 et 581 en 2.0. Mais il mesure aussi 28 cm de plus, et son empattement allongé de 6 cm se traduit par plus d'espace aussi pour les passagers arrière.

D'ailleurs, cette génération de Corolla, du moins en France, n'existe qu'en full hybride. Mais, grosse nouveauté par rapport à l'Auris qui l'a précédée, l'offre de motorisations se dédouble. En effet, en plus du 1.8 qui perd au passage 14 ch (122 ch au lieu de 136, mais 140 ch après restylage), Toyota propose dès le lancement un inédit 2.0 de 184 ch, aux performances bien plus flatteuses. Car tandis que le 122 ch abat le 0 à 100 en 10,9 secondes, le 184 ch arrive à 3 chiffres au bout de 7,9 secondes. Ce dernier passe à 196 ch avec le restylage et améliore encore ses performances, et sa consommation, tout comme le 1.8, dont le 0 à 100 tombe à 9,1 s. Côté consommation, il est particulièrement facile de rester sous les 5,5 avec le 2.0, et même 4,5 litres avec le 1.8 122/140 ch.

MAXI-FICHE FIABILITÉ . Elle se vend bien, très bien même, sur le marché français. Commercialisée chez nous depuis début 2019 (fin 2019 pour la berline 5 portes), la Corolla de 12e génération, qui a repris son patronyme historique après s'être appelée Auris en Europe, a trouvé pas moins de 80 863 acheteurs sur notre marché, incluant les versions break Touring Sports. Plus qu'un succès d'estime donc, porté par l'attrait du public pour les modèles hybrides et la réputation de fiabilité du constructeur japonais.

Budget

Achat / Cote :

Les prix neufs ne sont jamais donnés quand on parle d'hybride, et la Corolla n'échappe pas à la règle. Mais si l'on rapporte les tarifs au niveau d'équipement, le rapport est favorable à la Corolla. Sur le marché de la seconde main, on observe surtout que les cotes baissent très lentement, et que même les modèles affichant un gros kilométrage restent chers. Ainsi, un modèle 1.8 122 ch se trouve en milieu de gamme Dynamic à partir de 14 000 € pour plus de 140 000 km. On a trouvé un break Touring Sports 1.8 pour 13 000 €, mais il affiche plus de 230 000 km ! Sinon c'est plutôt à partir de 16 000 € pour un kilométrage autour de 150 000 km. Les versions 184 ch sont bien plus chères, car réservées au lancement à la finition haute GR Sport. Il faut donc compter au moins 16 000 € pour une berline et 17 500 € pour un break.

Consommation :

Même en considérant que c'est une voiture hybride, les consommations sont particulièrement basses. Avec le 1.8, on peut facilement tourner autour de 5 litres/100 en moyenne, voire 4,5 l avec un peu d'écoconduite, sauf sur autoroute où l'intérêt de l'hybridation est moindre (autour de 6 litres). Le moteur 2.0, malgré sa cylindrée et sa puissance bien supérieure, consomme à peine plus. Comptez 0,5 litre en sus, soit 5,5 litres en moyenne, 5 litres en écoconduite, et 6,5/7 litres sur autoroute.

Assurance :

Pourtant assez chère à l'achat, la dernière Corolla est une bonne surprise en matière de tarifs d'assurance. Elle est dans la moyenne basse de la catégorie et fait même mieux que certaines compactes françaises pourtant non hybride. La conduite zen encouragée par les modèles hybrides ferait-elle chuter la sinistralité, ce qui se répercute positivement sur les primes ? On peut le penser.

Prix des pièces :

Seules les pièces du système de freinage sont un peu onéreuse, mais la Corolla use si peu ses disques et plaquettes, grâce à la régénération au freinage, que c'est un faux problème, et au global les remplacements éloignés compensent le prix, qui sera plus élevé pour un modèle thermique finalement. Les autres pièces (filtration, amortisseurs) ne sont pas aussi chères que l'on pourrait s'y attendre, et surtout, le panier global, qui ne comprend ni embrayage, ni système de dépollution complexe, ni alternateur, etc., est bien moins élevé que pour une concurrente thermique.

Entretien :