Essai vidéo - Toyota Corolla hybride (2023) : la compacte incontournable

En bref



12 e génération

Hybride non rechargeable

À partir de 31 400 €

12 générations, 50 millions d’exemplaires vendus et la success story n’est pas près de s’arrêter pour la Corolla. Apparue en 2018, la douzième génération s’est immédiatement hissée sur le podium des compactes les plus vendues en Europe juste derrière le Volkswagen Golf. En cause, son style audacieux et ses motorisations hybrides qui ont su convaincre une clientèle déboussolée entre le diesel bashing et la crainte de passer à l’électrique.

La Corolla profite aujourd’hui d’un restylage avec comme stratégie le syndrome Golf. C’est-à-dire qu’on ne touche pas à ce qui fonctionne. Visuellement les changements sont très légers voir imperceptibles. Ils concernent le maillage de la calandre, la signature lumineuse et l’arrivée de nouvelles jantes et de coloris inédits (Bleu Geneviève et Gris Atlas).

Les versions GR Sport ont droit à des boucliers avant et arrière un peu plus expressifs. Pas besoin d’en faire plus pour une voiture qui réalise près de 120 000 ventes par an en Europe et qui se décline en break et désormais en SUV avec la version Cross. Le regard acéré, le toit contrasté et les nombreux galbes sont donc toujours de la partie.

A bord, la Corolla corrige son principal défaut, à savoir son système multimédia. Désormais la Japonaise profite d’un écran plus grand, affichant une meilleure résolution et surtout équipé du nouveau système d’exploitation du groupe Toyota, ô combien plus performant. Ce dernier fonctionne 2 fois plus vite que le précédent. Il bénéficie en série de quatre ans d'abonnement au Toyota Smart Connect, donnant accès à la navigation et à des informations en temps réel sur la circulation. Il dispose aussi d’un assistant vocal, assez performant, qui permet de commander certaines fonctions du véhicule comme l'ouverture des vitres. Plusieurs services sont aussi disponibles via l'application «Toyota » comme chauffer ou refroidir l'habitacle avant un voyage ou encore localiser le véhicule. On note aussi l’arrivée, dès le milieu de gamme, d’une instrumentation numérique.

L’habitacle, lui, reste dans le coup offrant un dessin moderne et une qualité perçue qui n’appelle pas à la critique. Soit tout l’inverse des aspects pratiques. Malheureusement négligés à l’image des rangements comptés, notamment au pied de la console centrale, et de l’espace aux places arrière restreint. Les passagers ne devront pas excéder 1,70 m pour voyager dans de bonnes conditions.

Le coffre lui se positionne dans la moyenne du marché avec 361 litres sous tablette. Des prestations passables qui sont corrigées sur la version break à l’empattement plus important et au volume de coffre nettement supérieur, le tout pour « seulement » 1 000 € de plus. On comprend pourquoi la version Touring Sport remporte les faveurs de la clientèle (57%). En parallèle, Toyota a amélioré le contenu d’aides à la conduite avec notamment un système anti-collision avec évitement des collisions latérales.

La VRAIE nouveauté se situe sous le capot avec une importante mise à jour de l’hybridation. Le concept reste le même avec un moteur essence atmosphérique associé à un moteur électrique. Mais ce dernier est plus puissant mais aussi plus léger, au même titre que la batterie, elle aussi plus puissante et plus légère. Résultat des courses : des niveaux de puissance en hausse pour les deux motorisations disponibles au catalogue. Le 1.8 grimpe à 140 ch, disponibles avec l’ensemble des finitions et le 2.0 à 196 ch réservé à la version GR Sport.