La Citroën C4 X, une offre (presque) unique

En bref

Berline à coffre

Restylage

A partir de 31 250 €

Initialement conçue pour les marchés du moyen orient où elle cartonne, la C4X a débuté sa carrière en Europe de l’ouest en 2022, et notamment en France où les berlines équipées d’une malle n’ont pas vraiment la côte. Hormis la Fiat Tipo, vendue à un prix imbattable, il n’y pas d’équivalent sur le marché.

La C4X reprend le châssis, l’intérieur et les motorisations (dont l’électrique) de la C4, à laquelle elle ajoute une véritable malle à l’arrière au lieu du classique hayon. Un élément qui allonge le porte-à-faux arrière de 24 cm et métamorphose la silhouette du véhicule, ajoutant à cela des protections de carrosserie et une garde au sol surélevée. Elle suit le même cycle de vie que la berline, qui vient tout juste d’être restylée. Les designers ont retravaillé principalement toute la partie avant, laquelle intègre désormais en son centre le nouveau logo Citroën. Celui-ci prend place entre des phares découpés en trois segments horizontaux, et surplombe un bouclier redessiné.

Contrairement à la berline, la C4 X, fait peu évoluer la partie arrière. Il s’agit toujours d’un coffre dont la conception est simple mais bien pensée. Ce dernier cube 510 litres. Un bon score. Il dispose d’une belle profondeur de chargement ainsi qu’un logement sous plancher pour une (vraie) roue de secours. Bien sûr, cette malle ne pourra accueillir tous les formats de bagages, mais elle répondra à 80% des besoins d’un professionnel en matière de chargement. Le seul changement esthétique concerne la disparition du nom de la marque au profit du logo Citroën.

Citroën profite en effet de ce restylage pour ajuster les prix de sa berline. Cette dernière, vendue 700 € de plus que la C4 « normale » à finition et motorisation équivalentes, offre un bon rapport prix-prestations, que ce soit dans ses versions essence à hybridation légère ou 100% électriques. Si le ticket d’entrée est un peu plus élevé qu’avant restylage (30 300 €) en raison de l’hybridation 48 volts et de la présence d’une boîte automatique à double embrayage, la Française en donne plus à ses clients avec de série la climatisation bi-zone, l’écran tactile central de 10 pouces (compatible Apple Carplay & Android Auto) ainsi que l’instrumentation numérique sans oublier les suspensions « Advanced Confort » à butées hydrauliques. Notez enfin que contrairement à la berline, la C4 X fait l’impasse sur la motorisation Puretech 110.

L’intérieur est entièrement calqué sur le celui de la C4 avec ses qualités et ses défauts. La finition est correcte malgré une présentation austère qui contraste avec l’exubérance extérieure. Le triptyque affichage tête haute, instrumentation numérique et écran central fonctionne correctement. La C4X profite des rares évolutions apportées à l’habitacle de la C4 qui concerne l’agrandissement du combiné d’instrumentation de 7 pouces (5,5 sur les finitions You et Plus), et l’apparition d’une casquette. On aime toujours les sièges ultraconfortables (Advanced Confort, disponible à partir de la finition Feel Pack) dont l’assise large et moelleuse nous rappelle les voitures du siècle dernier. Les places arrière conservent les cotes de la cinq portes, qui fait quasiment office de référence chez les compactes. Deux adultes de grande tailles voyageront dans de très bonnes conditions.