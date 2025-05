La Citroën C4 X, une offre (presque) unique

Citroën a profité du restylage pour faire le tri dans le catalogue de motorisations de la C4. Premièrement, c’en est fini des moteurs diesels et des boîtes mécaniques. L’offre s’articulera autour du 3 cylindres essence 1.2 Puretech (fiabilisé selon le groupe) proposé en essence de 130 ch et en version à hybridation légère 145 ch. Ces dernières sont accouplées à une boîte à double embrayage e-DCS6, permettant d’évoluer en mode 100 % électrique près de 50% du temps selon Citroën, avec pour objectif final de réduire les consommations et les émissions de CO2. À l’image de notre version Hybride 145 ch, disponible à partir de 32 200 €, annoncée avec une consommation mixte de 4,7 l/100 km et des émissions de 107 g ce qui l’exempte du malus écologique.

Un modèle de confort, une consommation quelconque

Le fait d’avoir implanté un petit moteur électrique (d’environ 28 ch) dans la boîte de vitesses autorise effectivement quelques phases de roulage en 100% électrique comme la conduite en accordéon, à faible allure ou durant le stationnement. Un petit son indique d’ailleurs lorsque le petit moteur électrique est en action. Le système n’est pas aussi pointu que celui proposé par Toyota ou Renault. Un choix moins couteux de la part de Stellantis.

A la conduite, cette motorisation s'avère suffisante du moment qu’elle n’est pas maltraitée. Les accélérations et les reprises sont celles que l’on est en droit d’attendre d’un moteur de 136 ch. On apprécie particulièrement la gestion de la boîte, douce mais il est vrai peu réactive dans les relances, notamment à bas régime, ce qui s'avère pénalisant pour la conduite urbaine. De plus, cette mécanique de bon père de famille est toujours un peu trop bruyante dans l’effort. Si le bilan est plutôt positif concernant l’agrément, on reste déçu quant aux consommations, vraiment quelconques. Nous avons ainsi relevé une moyenne de 6 l/100 km sur un trajet mixte d’environ 500 km, soit très loin des 4,7 l/100 km revendiqués.

La C4X ne fait pas exception à la réputation de Citroën en matière de confort. Dans ce domaine, elle excelle grâce à un amortissement onctueux qui fait totalement oublier la présence de jantes de 18’’. Les amortisseurs à butées hydrauliques progressives, offrant une détente plus douce, effacent les plus grosses imperfections de la chaussée. Ajoutez à cela des sièges ultra moelleux et une insonorisation soignée et vous obtenez un modèle très abouti en matière de confort. Sensation tapie volant garantie ! En contrepartie, il faudra se montrer indulgent sur le dynamisme, pratiquement inexistant. Qu’importe, la voiture et sa motorisation ne s’y prêtent pas. Bon point, les aides à la conduite les plus intrusives sont désactivables via un raccourci sur l'écran.